Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Chính thức mở tour thuyền buồm đỏ 3 vách hiếm thấy trên vịnh Hạ Long

  • Thứ hai, 20/4/2026 18:43 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Ba thuyền buồm truyền thống của ngư dân Quảng Ninh sẽ phục vụ du khách trên tuyến ven bờ vịnh Hạ Long từ ngày 25/4, kỳ vọng tạo sản phẩm mới dịp cao điểm lễ 30/4-1/5.

Du khách check-in với thuyền buồm đỏ ba vách ven vịnh Hạ Long, ngày 15/2. Ảnh: Thùy Dương.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết sau thời gian chuẩn bị, 3 chiếc thuyền buồm ba vách truyền thống sẽ được đưa vào khai thác du lịch từ ngày 25/4. Lễ khai trương tour thuyền buồm chạy ven bờ vịnh Hạ Long sẽ diễn ra cùng ngày.

Đơn vị khai thác cho biết đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và trang bị đầy đủ thiết bị trên thuyền để sẵn sàng vận hành. Trong giai đoạn đầu, tour dự kiến phục vụ miễn phí cho người dân và du khách. Tuy nhiên, do chỉ có 3 thuyền, mỗi thuyền chở tối đa 12 khách mỗi chuyến, nên lượng khách phải chờ đợi có thể lớn.

"Trước đây, những chiếc thuyền buồm từng thu hút đông người dân và du khách xếp hàng chờ chụp ảnh. Do đó, khi đưa vào khai thác, chúng tôi kỳ vọng sẽ đạt công suất cao, nhất là dịp lễ 30/4-1/5", đại diện Sở nói.

Thuyền buồm ba vách là phương tiện truyền thống đặc trưng của ngư dân Quảng Ninh, có khả năng vận hành bằng buồm kể cả khi ngược gió. 3 thuyền được đưa vào khai thác lần này thuộc dự án đóng mới 10 thuyền phục vụ du lịch.

Những chiếc thuyền buồm đỏ xuất hiện ven bờ vịnh Hạ Long từ đầu tháng 2. Ảnh: Phan Cảnh, Nam Hoàng.

Tuyến tham quan ven bờ vịnh Hạ Long dài khoảng 12 km, xuất phát từ khu vực bến vận tải khách thủy gần chợ Hạ Long 1 (phường Hồng Gai), đi qua bãi tắm Cột 5 rồi quay về điểm ban đầu.

Theo kế hoạch, mỗi ngày có 6 chuyến, kéo dài khoảng một giờ, vào các khung giờ 8h, 9h, 10h, 14h, 15h và 16h. Mỗi thuyền bố trí tối đa 12 khách và 2 thuyền viên nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ.

Đơn vị khai thác kỳ vọng sản phẩm mới sẽ góp phần đa dạng hóa dịch vụ du lịch tại vịnh Hạ Long, tạo thêm lựa chọn cho du khách và kéo dài thời gian lưu trú.

Theo đề án, doanh nghiệp ưu tiên sử dụng lao động địa phương, chuyển đổi nghề từ đánh bắt ven bờ sang dịch vụ du lịch. Nhân sự phục vụ mặc trang phục truyền thống như áo nâu sồng, áo ngũ thân, đội mũ lá.

Tiệc cưới xa hoa của tỷ phú Ấn Độ trên du thuyền tham quan vịnh Hạ Long, sáng 11/2. Ảnh: Đơn vị du thuyền cung cấp.

Trước dự báo lượng khách tăng mạnh dịp lễ 30/4-1/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho hay hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn đã chủ động chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực và dịch vụ.

Toàn tỉnh hiện có 1.630 cơ sở lưu trú du lịch với 44.241 phòng, gồm 128 khách sạn từ 1-5 sao, 243 cơ sở đạt tiêu chuẩn tối thiểu và 115 tàu lưu trú với 2.033 phòng. Khu vực Bãi Cháy có gần 400 cơ sở lưu trú với hơn 18.000 phòng, cùng hệ thống bãi tắm, tuyến điểm du lịch đạt chuẩn.

Ở phân khúc cao cấp, Quảng Ninh tiếp tục thu hút với sự hiện diện của nhiều thương hiệu khách sạn quốc tế và khu nghỉ dưỡng. Các sản phẩm lưu trú gắn với trải nghiệm như nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, du thuyền nghỉ đêm, resort có bãi tắm riêng đang được nhóm khách chi tiêu cao ưa chuộng.

Tận mắt thuyền buồm 3 vách trên vịnh Hạ Long Ba chiếc thuyền buồm nổi bật với 2 cánh buồm màu đỏ trên mặt biển vịnh Hạ Long, thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Trong 3 tháng đầu năm, Quảng Ninh đón khoảng 6,275 triệu lượt khách, gồm 4,9 triệu khách nội địa và 1,38 triệu khách quốc tế, tăng so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 15.687 tỷ đồng.

Địa phương đặt mục tiêu đón khoảng 22 triệu lượt khách trong năm nay, trong đó có 5,2 triệu khách quốc tế, với tổng thu dự kiến khoảng 65.000 tỷ đồng.

Tạm dừng chạy thuyền buồm đỏ hiếm thấy trên vịnh Hạ Long

Thuyền buồm đỏ ba vách trên vịnh Hạ Long sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 27/2 để hoàn thiện thủ tục và điều chỉnh kỹ thuật, dự kiến đón khách vào giữa tháng 3.

15:11 26/2/2026

Thuyền buồm đỏ hiếm thấy trên vịnh Hạ Long chưa hết hot

Những chiếc thuyền buồm đỏ ba vách xuất hiện nổi bật ven bờ vịnh Hạ Long từ đầu tháng 2 nhanh chóng trở thành điểm check-in "hot" vào dịp Tết.

07:12 24/2/2026

Tour du lịch thuyền buồm đỏ hiếm thấy trên vịnh Hạ Long

Quảng Ninh chấp thuận đưa thuyền buồm ba vách vào khai thác du lịch ven bờ vịnh Hạ Long, với lộ trình 12 km và tần suất 6 chuyến mỗi ngày.

18:59 16/2/2026

Châu Sa

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý