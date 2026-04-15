Hơn 91% khách đến vịnh Hạ Long là người nước ngoài

Hơn 91% khách tham quan vịnh Hạ Long trong 3 tháng đầu năm là người nước ngoài, cho thấy sức hút bền bỉ của điểm đến này đối với thị trường quốc tế.

Du khách nước ngoài chèo kayak trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Phạm Hà.

Chỉ trong ba tháng đầu năm, Quảng Ninh tiếp đón 4 đám cưới của các gia đình tỷ phú Ấn Độ. Mỗi sự kiện kéo dài 3-4 ngày với hàng trăm khách mời, điểm chung là đều lựa chọn hành trình thưởng ngoạn vịnh Hạ Long với mong muốn "đám cưới giữa lòng di sản" đúng nghĩa.

Việc liên tục được lựa chọn cho các sự kiện quy mô lớn cho thấy sức hút bền bỉ của vịnh Hạ Long với nhóm khách cao cấp, từ chính khách, giới siêu giàu đến các đoàn khách chi tiêu cao. Không chỉ thị trường Ấn Độ, điểm đến này còn thu hút du khách từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, châu Âu và châu Mỹ.

Fiona, 26 tuổi, cho biết cô ấn tượng khi trải nghiệm chèo kayak trên vịnh. Du khách Đức nhận xét nơi đây xứng đáng với danh xưng "thánh địa du lịch châu Á" do tạp chí Travel + Leisure bình chọn.

Gia đình du khách Mỹ Annita và Steve cũng bày tỏ sự "choáng ngợp" trước cảnh quan các khối núi đá vôi khi chèo kayak và trải nghiệm du thuyền.

LƯỢNG KHÁCH ĐẾN VỊNH HẠ LONG GIAI ĐOẠN 1/1-9/4 Nguồn: Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử Nhãn Khách Việt Nam Khách quốc tế

Lượt khách 77.721 814.977

Sức hút

Theo Ban Quản lý (BQL) di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, từ ngày 1/1-9/4, vịnh Hạ Long đón 892.698 lượt khách, gồm: 77.721 lượt khách nội địa và 814.977 lượt khách quốc tế.

Như vậy, hơn 91% lượt khách đến vịnh Hạ Long là người nước ngoài. Tỷ lệ này cho thấy sức hút bền bỉ của điểm đến với thị trường quốc tế, nhất là nhóm khách lưu trú dài ngày và có xu hướng chi tiêu cao.

"Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay tại vịnh Hạ Long dự kiến sôi động hơn năm ngoái nhờ lợi thế cảnh quan và chuỗi sự kiện. Công suất du thuyền và khách sạn được kỳ vọng duy trì ở mức cao", ông Nguyễn Quốc Duy, Giám đốc kinh doanh của hãng du thuyền và khách sạn cao cấp Paradise Vietnam, nói với Tri Thức - Znews.

Nhiều đội tàu du lịch cùng hoạt động trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Filipe Freitas.

Theo ông Duy, lợi thế lớn nhất của vịnh Hạ Long vẫn là cảnh quan tự nhiên với hơn 2.000 đảo đá vôi hình thành qua hàng triệu năm, được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Điều này mang lại lợi thế cạnh tranh khác biệt so với nhiều điểm đến khác.

Bên cạnh đó, quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới vào tháng 7/2025, góp phần thu hút nhóm khách quan tâm đến du lịch văn hóa, tâm linh.

Hạ tầng giao thông cũng là yếu tố hỗ trợ, với hệ thống cao tốc và kết nối sân bay giúp việc di chuyển thuận tiện hơn, tạo điều kiện cho các hành trình kết hợp Hà Nội - Hạ Long - Ninh Bình.

Vịnh Hạ Long đón tiếp Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan, các gia đình tỷ phú Ấn Độ và du khách quốc tế nói chung. Ảnh: Các đơn vị cung cấp.

Sẵn sàng trước cao điểm

Từ khoảng một tháng trước kỳ nghỉ, lượng đặt phòng khách sạn và du thuyền đã tăng mạnh tại doanh nghiệp. Công suất các du thuyền ngủ đêm tại vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ đạt khoảng 70-75%, một số ngày đạt 100%. Nhiều khách sạn cũng kín phòng trong các dịp cao điểm như lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4.

Theo ông Duy, xu hướng đặt sớm năm nay rõ rệt hơn. Nếu trước đây khách thường đặt trong khoảng 3 tuần và kín phòng trước 2 tuần, thì nay nhiều người đã lên kế hoạch từ trước một tháng.

Đối với phân khúc du thuyền, hành vi tiêu dùng của du khách có sự phân hóa. Nhóm khách quốc tế và khách nghỉ dưỡng thường chọn hành trình qua đêm, ưu tiên không gian riêng tư và dịch vụ cao cấp. Trong khi đó, khách Việt, nhất là nhóm đi theo gia đình, có xu hướng chọn tour trong ngày hoặc hành trình ngắn, kết hợp tham quan và giải trí.

Thuyền buồm ba vách chạy ven vịnh Hạ Long từ đầu tháng 2. Ảnh: Nam Hoàng/Quảng Ninh Trending.

Trước áp lực gia tăng lượng khách trong dịp lễ 30/4-1/5, ông Duy cho biết đơn vị tăng cường bảo trì đội tàu, chuẩn hóa vận hành, bổ sung nhân sự và nâng cao chất lượng dịch vụ. Một số chương trình ưu đãi được triển khai sớm nhằm khuyến khích khách đặt trước.

BQL di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử triển khai vệ sinh môi trường trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và khu di tích Yên Tử. Các phương án bổ sung phương tiện tham quan theo khung giờ được xây dựng nhằm giảm ùn tắc và thời gian chờ đợi.

Vào cuối tuần và giai đoạn cao điểm, BQL huy động nguồn lực để đảm bảo luồng khách thông suốt. Đơn vị cũng phối hợp kiểm soát an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh; phân luồng giao thông, lắp đặt biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm và ngăn chặn các hành vi tham quan không an toàn.

'Tour tỷ phú' phục vụ tệp khách siêu giàu trên vịnh Hạ Long Hôm 10/10, UBND tỉnh Quảng Ninh lên phương án bố trí 7 khu vực đảo hoang sơ, có bãi tắm trên vịnh Hạ Long để phục vụ phân khúc khách tỷ phú, siêu sang thuộc 1% dân số thế giới.