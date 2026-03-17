Siết an toàn 500 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long trước mùa cao điểm

Quảng Ninh tăng cường rà soát hơn 500 tàu du lịch, đẩy mạnh diễn tập, ứng dụng công nghệ và cảnh báo từ xa nhằm bảo đảm an toàn cho du khách trên vịnh Hạ Long.

Du khách nước ngoài nhảy từ thuyền trong hành trình khám phá vịnh Hạ Long. Ảnh: Helena and Laurent Martin.

Ngày 17/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Thắng yêu cầu rà soát toàn bộ tiêu chuẩn kỹ thuật của tàu du lịch trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, đảm bảo đáp ứng quy định về an toàn kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng sẽ ký lại hợp đồng hoạt động với các phương tiện đủ điều kiện, tăng cường quản lý bằng công nghệ, đẩy mạnh số hóa dữ liệu để theo dõi quá trình vận hành.

Các lực lượng chức năng duy trì trực 24/7 để tiếp nhận thông tin, phát cảnh báo sớm và xử lý kịp thời sự cố, bố trí lực lượng cơ động trên biển sẵn sàng ứng phó. Địa phương cũng sớm triển khai hệ thống cảnh báo giông, lốc từ xa nhằm chủ động phòng ngừa rủi ro cho tàu thuyền và du khách.

Bên cạnh đó, cảnh sát đường thủy, lực lượng PCCC&CNCH, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử và Cảng vụ Đường thủy nội địa tăng cường kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định an toàn trên các tàu du lịch, như: điều kiện kỹ thuật, trang thiết bị cứu sinh, cứu đắm, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và hệ thống thông tin liên lạc.

Các lực lượng chức năng diễn tập công tác phòng cháy chữa cháy tàu du lịch trên vịnh Hạ Long. Ảnh: UBND tỉnh Quảng Ninh.

Gần đây, các lực lượng đã tổ chức tập huấn cho gần 600 học viên là chủ tàu, thuyền viên và người lao động trên các tàu du lịch hoạt động tại vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long. Nội dung tập huấn gồm: kỹ năng xử lý cháy nổ, tai nạn, sử dụng bình chữa cháy, vận hành máy bơm chữa cháy, thiết bị chuyên dụng, cũng như kỹ năng cứu nạn trên biển và sơ tán hành khách.

Theo đánh giá của cơ quan quản lý, đảm bảo an toàn tại các điểm đến là yếu tố quan trọng để thu hút du khách. Hiện trên vịnh Hạ Long có hơn 500 tàu du lịch hoạt động, gồm tàu tham quan ban ngày và tàu lưu trú qua đêm.

Ngoài vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, các tuyến đảo như Cô Tô, Quan Lạn, Minh Châu cũng ngày càng được quan tâm. Riêng Vịnh Hạ Long đón trung bình khoảng 10.000 lượt khách/ngày, dự kiến tăng mạnh vào dịp 30/4-1/5 và mùa du lịch hè.

Cận cảnh thuyền buồm ba vách chạy ven vịnh Hạ Long đầu tháng 2. Ảnh: Nam Hoàng/Quảng Ninh Trending.

Quảng Ninh xác định đảm bảo môi trường du lịch an toàn, thân thiện là yếu tố then chốt để xây dựng hình ảnh điểm đến. Trước áp lực lớn về lượng khách, địa phương yêu cầu các sở, ngành triển khai đồng bộ biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, đặc biệt với phương tiện thủy vận chuyển khách.

Trước đó, chiều 27/2, tại khu vực gần hang Cỏ trên vịnh Hạ Long, tàu du lịch Signature Royal, số hiệu QN-7269, xảy ra cháy. Thời điểm đó, trên tàu có 30 du khách, gồm 28 khách nước ngoài (quốc tịch Mỹ, Pháp, Hà Lan, Anh, Đức, Ấn Độ, Bồ Đào Nha) và 2 khách Việt Nam, cùng 11 thuyền viên.

Ngay khi phát hiện cháy, thuyền trưởng và thuyền viên triển khai biện pháp ứng phó tại chỗ, nhanh chóng chuyển toàn bộ hành khách sang tàu du lịch khác hoạt động gần đó.