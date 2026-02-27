Cháy tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

Tàu du lịch chở 30 khách và 11 thuyền viên bốc cháy gần Hang Cỏ trên vịnh Hạ Long vào chiều 27/2. Toàn bộ người trên tàu được đưa ra ngoài an toàn, đám cháy đã được khống chế.

Khoảnh khắc tàu du lịch Signature QN-7269 bốc cháy chiều 17/2. Ảnh: Cắt từ video.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, khoảng 17h ngày 27/2, tại khu vực gần Hang Cỏ trên vịnh Hạ Long, tàu du lịch Signature QN-7269 bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm này, trên tàu có 30 khách và 11 thuyền viên.

Ngay khi phát hiện sự cố, thuyền trưởng và thuyền viên nhanh chóng tổ chức đưa toàn bộ du khách rời tàu, phối hợp với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực. Tất cả hành khách và thuyền viên đều an toàn, sức khỏe ổn định.

Sau khi nhận được thông tin, ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác xử lý, khắc phục hậu quả.

Thông tin từ hiện trường cho biết đám cháy đã được dập tắt, tàu không bị chìm và không ghi nhận dầu loang ra môi trường xung quanh. Lực lượng công an đang bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan chức năng xử lý hiện trường cháy tàu du lịch HP-5765 ngày 21/2. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, ngày 21/2, tàu du lịch HP-5765 (SEA CORAL) thuộc Công ty TNHH Sealife Group, do ông Nguyễn Văn Tưởng làm thuyền trưởng, cũng xảy ra cháy tại vùng biển gần bến phà Gia Luận (đặc khu Cát Bà, Hải Phòng). Khi đó, trên tàu có 32 người, gồm 17 thuyền viên và nhân viên tàu cùng 15 khách nước ngoài.

Đồn Biên phòng Cát Bà phối hợp với Trung tâm 114, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Hải Phòng và Quảng Ninh triển khai lực lượng cứu nạn, chữa cháy, đưa toàn bộ người trên tàu vào bờ an toàn.

Hiện trên vịnh Hạ Long có khoảng 400 tàu du lịch được cấp phép hoạt động, trong đó hơn 100 tàu lưu trú qua đêm.

Trong dịp Tết Nguyên đán, vịnh Hạ Long đón 74.428 lượt khách, tăng 124% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó khách quốc tế đạt 65.470 lượt, khách Việt Nam 8.958 lượt. Tổng doanh thu đạt hơn 22 tỷ đồng .

Khách tham quan chủ yếu đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc). Các điểm hút khách gồm đảo Ti Tốp, hang Sửng Sốt, hang Luồn, động Mê Cung.