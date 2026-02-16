Tour du lịch thuyền buồm đỏ hiếm thấy trên vịnh Hạ Long

Quảng Ninh chấp thuận đưa thuyền buồm ba vách vào khai thác du lịch ven bờ vịnh Hạ Long, với lộ trình 12 km và tần suất 6 chuyến mỗi ngày.

Thuyền buồm ba vách màu đỏ xuất hiện nổi bật trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nam Hoàng/Quảng Ninh Trending.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản chấp thuận chủ trương đưa sản phẩm thuyền buồm ba vách vào khai thác du lịch ven bờ vịnh Hạ Long, nhằm đa dạng hóa sản phẩm và gắn hoạt động tham quan với giá trị văn hóa truyền thống tại di sản thiên nhiên thế giới.

Tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đưa thuyền ba vách truyền thống phục vụ khách tham quan. Loại hình này sẽ hoạt động trong phạm vi các hành trình ven bờ vịnh Hạ Long đã được công bố trước đó.

Để đảm bảo an toàn và tính pháp lý, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chỉ đạo Cảng vụ Đường thủy và Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa Quảng Ninh kiểm tra chặt chẽ. Phương tiện chỉ được cấp phép khi đáp ứng đầy đủ điều kiện về đăng ký, đăng kiểm, trang thiết bị an toàn và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình GPS kết nối với cơ quan quản lý.

Các đơn vị vận hành phải tuân thủ quy định về an toàn hành khách, phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Công an tỉnh, Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử cùng chính quyền địa phương như phường Hồng Gai, phường Hạ Long được giao phối hợp quản lý, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định về giao thông đường thủy, an ninh trật tự và bảo vệ môi trường, kịp thời báo cáo khi phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền.

3 chiếc thuyền buồm ba vách trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nam Hoàng/Quảng Ninh Trending.

Những ngày gần đây, trên vịnh Hạ Long xuất hiện 3 chiếc thuyền ba vách với cánh buồm đỏ thu hút sự chú ý của người dân. Đây là thuyền buồm truyền thống của cư dân ven biển miền Bắc, nhất là tại vùng đảo Hà Nam (thị xã Quảng Yên cũ, Quảng Ninh).

Thuyền có kết cấu gồm ba tấm ván ghép (một đáy, hai mạn), buồm hình cánh dơi thường nhuộm nâu, nổi tiếng với khả năng đi ngược gió, lướt sóng và giữ thăng bằng tốt. Tên gọi "ba vách" xuất phát từ kỹ thuật đóng thuyền với thân được ghép từ ba tấm ván gỗ lớn (ba vách) ở mỗi bên mạn, tạo nên kết cấu vững chắc, giúp thuyền có độ cân bằng và ổn định cao trước sóng gió.

Theo đề án trình UBND tỉnh, các thuyền dự kiến hoạt động trên tuyến dài khoảng 12 km, chạy ven bờ vịnh Hạ Long. Điểm xuất phát và kết thúc tại khu vực Bến vận tải Công ty cổ phần Vận tải khách thủy (khu vực chợ Hạ Long 1, phường Hồng Gai), đi qua bãi tắm Cột 5 (phường Hạ Long) rồi quay lại bến.

Dựa trên nhu cầu tham quan, dự kiến mỗi ngày có 6 chuyến cố định, mỗi chuyến kéo dài một giờ, vào các khung giờ 8h, 9h, 10h, 14h, 15h và 16h. Mỗi thuyền chở tối đa 12 khách cùng hai thuyền viên.

