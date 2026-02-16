Sân bay Tân Sơn Nhất 'hạ nhiệt'

Ngày 16/2 (29 Tết), sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ gần 120.000 hành khách với 863 chuyến bay, giảm mạnh so với cao điểm 27-28 Tết nhưng ga quốc nội vẫn nhộn nhịp.

Sau chuỗi ngày cao điểm vượt mốc 150.000 lượt khách, lưu lượng khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu hạ nhiệt trong ngày 16/2 (29 Tết).

Nếu như 27 và 28 Tết ghi nhận hơn 1.000 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ trên 150.000 hành khách, thì đến 29 Tết, tổng số chuyến giảm còn 863 chuyến với 119.693 lượt khách, tức thấp hơn khoảng 30.000-40.000 người so với giai đoạn cao điểm trước đó.

Dù sản lượng khai thác có dấu hiệu "hạ nhiệt", không khí tại nhà ga quốc nội Tân Sơn Nhất vẫn giữ nhịp tất bật. Từ sáng sớm, dòng người nối nhau đổ về sân bay, tay kéo vali, vai đeo ba lô, xách thêm túi quà Tết, tạo nên khung cảnh đặc trưng của ngày cuối năm. Khu vực sảnh chờ luôn đông kín, tiếng loa thông báo chuyến bay vang liên hồi hòa cùng âm thanh trò chuyện rộn ràng.

Khoảng 8h, khu vực làm thủ tục tại nhà ga T3 ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Hành khách xếp hàng dài trước quầy check-in, song không còn cảnh chen chúc, quá tải như hai ngày trước đó. Lực lượng an ninh sân bay liên tục điều tiết dòng người, hướng dẫn hành khách di chuyển đúng luồng để tránh ùn ứ cục bộ.

Theo phương án điều hành khai thác trong ngày 29 Tết, tổng cộng 863 chuyến bay được thực hiện, trong đó có 421 chuyến cất cánh và 442 chuyến hạ cánh. So với 27-28 Tết, số chuyến bay giảm khoảng 15-20%, cho thấy cao điểm di chuyển đã qua giai đoạn căng nhất. Tuy vậy, con số này vẫn cao hơn nhiều so với ngày thường.

Chiều đi vẫn chiếm tỷ trọng lớn với 71.726 hành khách rời TP.HCM, gồm 46.645 khách quốc nội và 25.081 khách quốc tế. Ở chiều đến, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận 47.967 lượt hạ cánh, trong đó có 21.301 khách quốc nội và 26.666 khách quốc tế.

Lượng khách đến duy trì ở mức tương đối ổn định, đặc biệt là khách quốc tế, khi nhiều người Việt ở nước ngoài tranh thủ trở về sát Tết để kịp sum họp cùng gia đình.

Tại khu vực chờ khởi hành, anh Trần Minh Tuấn (quê Nghệ An) cho biết năm nay anh có việc bận nên chỉ kịp bay chuyến cuối năm.

"Hai hôm trước bạn tôi ra sân bay phải chờ rất lâu nên tôi cũng lo. Hôm nay đông nhưng di chuyển vẫn thuận lợi, chỉ mong về kịp bữa cơm tất niên với gia đình", anh Tuấn chia sẻ.

Hành khách đợi đến giờ lên tàu bay.

Ngồi gần đó, chị Lê Thị Hồng (quê Hà Nội) dỗ hai con nhỏ đang mệt sau chuyến taxi dài từ nhà (huyện Bình Chánh cũ) phố ra sân bay. Chị cho biết đã cân nhắc rất kỹ giữa việc đi ngày 27 hay 29 Tết.

"Hôm nay sân bay vẫn đông nhưng không đến mức chen chúc. Trẻ con đi lại cũng đỡ mệt hơn, thủ tục nhanh hơn tôi nghĩ", chị Hồng nói.

Ở khu vực ga đến quốc tế, không khí lại mang sắc thái khác. Nhiều gia đình cầm hoa tươi đứng chờ người thân. Ông Nguyễn Văn Phúc (Việt kiều Mỹ) cho biết ông chọn bay sát Tết để có thêm thời gian làm việc ở nước ngoài.

"Tôi về Việt Nam gần như mỗi năm. Mỗi lần đáp xuống Tân Sơn Nhất những ngày này đều có cảm giác rất đặc biệt. Không khí Tết rõ ràng hơn, nhìn đâu cũng thấy người vội vã nhưng ai cũng vui", ông Phúc bày tỏ.

So với những ngày trước, cảnh chen kín lối đi, quá tải sảnh chờ đã giảm rõ rệt.

Phân bổ theo nhà ga cho thấy khu vực quốc nội tiếp tục là tâm điểm. Nhà ga T3 đảm nhận nhiều chuyến bay nhất với 171 chuyến đi và 184 chuyến đến, tiếp đến là nhà ga T1 với 96 chuyến đi và 106 chuyến đến.

Nhà ga T2 phục vụ 153 chuyến quốc tế đi và 150 chuyến quốc tế đến. Sản lượng khai thác tại T3 chiếm tỷ trọng lớn, khiến khu vực này luôn trong trạng thái nhộn nhịp suốt cả ngày.

So với những ngày trước, cảnh chen kín lối đi, quá tải sảnh chờ đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, trong các khung giờ cao điểm buổi sáng và chiều tối, hành khách vẫn xếp hàng dài tại quầy thủ tục và khu vực soi chiếu an ninh. Nhân viên mặt đất liên tục hỗ trợ khách lớn tuổi, gia đình có trẻ nhỏ và giải đáp các tình huống phát sinh.

Theo đại diện sân bay, việc lưu lượng giảm dần vào ngày 29 Tết là diễn biến quen thuộc hàng năm khi phần lớn người dân đã rời thành phố sớm hơn.