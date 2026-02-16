Lần đầu bắn pháo hoa Giao thừa tại Cột cờ Lũng Cú

Xã Lũng Cú sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong 15 phút vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Cột cờ Lũng Cú, đánh dấu thời khắc năm mới ở điểm cực Bắc Tổ quốc.

Du khách tham quan Cột cờ Lũng Cú. Ảnh: The Sun Tourist.

Ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang), cho biết đúng 0h ngày 17/2, tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ, địa phương sẽ tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú. Chương trình kéo dài 15 phút, đánh dấu thời khắc chuyển giao năm mới tại điểm cực Bắc của Tổ quốc.

"Đây là lần đầu tiên xã Lũng Cú tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa, mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, góp phần khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, tạo điểm nhấn văn hóa, du lịch tại vùng cao biên giới", ông Chung nói.

Theo chính quyền địa phương, kinh phí thực hiện được huy động hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa. Công tác tổ chức, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và an toàn cho người dân, du khách được triển khai theo đúng quy định.

Cột cờ Lũng Cú là một trong những điểm du lịch hút khách bậc nhất Hà Giang. Ảnh: @qh.197.

Cột cờ Lũng Cú nằm trên đỉnh Lũng Cú, còn gọi là núi Rồng (Long Sơn), cao khoảng 1.470 m so với mực nước biển, thuộc xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ). Công trình được đặt tại Đài vọng cảnh cực Bắc, cách điểm cực Bắc khoảng 3,3 km theo đường thẳng, cách huyện Đồng Văn (cũ) 24 km và phường Hà Giang 154 km.

Thân cột cờ có cầu thang bộ dẫn lên đỉnh có quốc kỳ Việt Nam với cán cờ cao 12,9 m. Lá cờ đỏ sao vàng dài 9 m, rộng 6 m, diện tích 54 m2, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em sinh sống trên đất nước Việt Nam.

Đây là một trong những điểm du lịch thu hút khách nhất tại Hà Giang, với giá vé tham quan 30.000 đồng/lượt. Vào ngày thời tiết thuận lợi, nơi này có thể đón hàng nghìn lượt khách mỗi ngày.

Dịp Tết Nguyên đán, Hà Giang tiếp tục là điểm đến miền núi hút khách, đặc biệt từ sau mùng 2 Tết. Nhiều khách sạn tại các điểm dừng chân như Mèo Vạc, Đồng Văn đã kín phòng từ mùng 2 và khuyến cáo du khách kiểm tra tình trạng phòng trước khi khởi hành để tránh phải ngủ lều hoặc tìm phòng giữa đêm.

Tại Lô Lô Chải, phòng nghỉ đã kín đến khoảng mùng 8 Tết. Trưởng làng Sình Dỉ Gai khuyến cáo du khách thận trọng khi đặt phòng qua trung gian và cần kiểm tra chéo thông tin.