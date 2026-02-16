Khách Trung Quốc đổ xô sang Hàn Quốc 'đập mặt xây lại' trước Tết

Cận Tết Nguyên đán, du khách Trung Quốc đổ xô sang Hàn Quốc thực hiện các liệu trình da liễu với chi phí cạnh tranh và thiết bị được cho là đáng tin cậy hơn.

Ngày càng nhiều phụ nữ trẻ Trung Quốc tìm đến phẫu thuật mí mắt như một cách “làm mới” diện mạo, xóa vẻ mệt mỏi. Ảnh: Xiaohongshu.

Khi Tết Nguyên đán đến gần, Lu Xiao, sống tại Bắc Kinh (Trung Quốc), quyết định lần đầu thử các liệu trình da liễu với mong muốn xuất hiện rạng rỡ hơn trong các buổi họp mặt gia đình.

"Tôi thấy nhiều bài đăng trên mạng xã hội về hiệu quả của các liệu trình da liễu, trông khá hấp dẫn nên muốn tự mình trải nghiệm", Lu nói với The Korea Times.

Đầu tháng 2, cô bay sang Hàn Quốc trong chuyến đi 3 ngày và thực hiện Thermage (công nghệ làm đẹp không xâm lấn) cùng liệu trình nâng cơ bằng sóng siêu âm tại một phòng khám ở khu Myeong-dong, Seoul, nhằm cải thiện dấu hiệu lão hóa và tăng độ săn chắc da.

Theo Lu, một số cơ sở tại Trung Quốc có thể sử dụng thiết bị chưa được chứng nhận, trong khi giá tại Hàn Quốc cạnh tranh hơn. Tổng chi phí điều trị khoảng 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.450 USD ), thấp hơn khoảng 40% so với mức báo giá cô nhận được trong nước.

Lu nằm trong nhóm ngày càng đông người Trung Quốc sang Hàn Quốc để sử dụng dịch vụ da liễu và chăm sóc da. Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, số bệnh nhân quốc tế từ Trung Quốc đến nước này năm 2024 tăng 132%, đưa Trung Quốc trở thành nguồn khách lớn thứ hai sau Nhật Bản.

Một bài đăng trên tài khoản Instagram của Diav Clinic quảng bá liệu trình làm trắng da. Ảnh: Instagram/diav_clinic_cn.

Báo cáo do Viện phát triển công nghiệp y tế Hàn Quốc công bố tháng 12/2025 cho thấy trong năm 2024, chi tiêu bằng thẻ tín dụng của khách Trung Quốc cho dịch vụ y tế tại Hàn Quốc thì lĩnh vực da liễu chiếm 57,5%.

Dữ liệu chính thức năm 2025 chưa được công bố, song giới trong ngành cho biết nhu cầu từ khách Trung Quốc tiếp tục tăng trong năm qua.

Đại diện Diav Clinic, phòng khám hoạt động hơn một năm tại Myeong-dong, cho biết lượng khách Trung Quốc tăng dần khi một số bệnh nhân quay lại hoặc giới thiệu bạn bè. Theo cơ sở này, xu hướng trên phản ánh nhận thức ngày càng cao về chăm sóc da, chịu tác động từ sự phổ biến toàn cầu của K-beauty.

So với khách từ các quốc gia khác, người Trung Quốc chú trọng tính hiệu quả chi phí và độ tin cậy, nên có xu hướng quay lại nếu kết quả đáp ứng kỳ vọng. Họ cũng thường thực hiện nhiều liệu trình trong một lần để đạt hiệu quả rõ rệt và toàn diện hơn.

Trước làn sóng này, nhiều phòng khám da liễu Hàn Quốc tăng cường tiếp cận khách Trung Quốc. Diav Clinic mở kênh tư vấn trực tuyến trên mạng xã hội Trung Quốc và cung cấp dịch vụ phiên dịch.

Du khách tham quan các gian hàng triển lãm và sản phẩm làm đẹp trong Tuần lễ làm đẹp tại Seoul, Hàn Quốc, tháng 8/2025. Ảnh: NurPhoto.

Cathy Wu, sinh viên Trung Quốc 23 tuổi tại Hàn Quốc, cho biết cô nhận thấy xu hướng các phòng khám chủ động nhắm tới khách Trung Quốc. Cuối năm 2024, cô được mời hợp tác quay video ghi lại trải nghiệm điều trị để đổi lấy một liệu trình miễn phí.

"Họ đề nghị tôi quay lại không gian phòng khám, quá trình trao đổi với bác sĩ, thủ thuật và kết quả", Wu nói, cho biết ngày càng nhiều cơ sở mở tài khoản chính thức trên mạng xã hội Trung Quốc và hợp tác với các influencer để quảng bá.

Sau khi hoàn tất liệu trình, Lu đứng trước gương trong phòng chờ, kiểm tra gương mặt từ nhiều góc độ. Cô cho biết kết quả sẽ rõ hơn sau một tháng.

"Nếu hiệu quả, tôi sẵn sàng bay sang Seoul chỉ để làm liệu trình vào lần tới. Chi phí không rẻ nhưng cũng không quá đắt. Quan trọng hơn, tôi đã 40 tuổi và cảm thấy đã đến lúc chăm sóc bản thân tốt hơn", nữ du khách nói.