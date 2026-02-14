Khách sạn Nhật Bản vào thế khó

Căng thẳng song phương khiến hơn 50% lượt đặt phòng từ khách Trung Quốc tại Nhật Bản bị hủy trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Du khách Trung Quốc mặc kimono tham quan chùa Sensoji ở quận Asakusa, Tokyo, Nhật Bản, tháng 11/2025. Ảnh: The Japan Times.

Theo dữ liệu từ nền tảng đặt phòng Tripla, tỷ lệ hủy đặt phòng tại các khách sạn Nhật Bản từ khách Trung Quốc trong kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày năm nay lên tới 53,6%, cao hơn so với cùng kỳ 2025. Trong khi đó, tỷ lệ hủy phòng trung bình của toàn bộ khách quốc tế là 25,1%, theo Nikkei Asia.

Tại một khách sạn ở trung tâm Osaka, khách Trung Quốc chỉ chiếm 8% tổng số khách trong tháng 1, giảm mạnh so với mức gần 30% cùng kỳ năm ngoái. Đại diện khách sạn cho biết giá phòng tại Osaka đang giảm trên diện rộng, gây áp lực lên lợi nhuận.

Một nhà nghỉ gần khu thương mại Dotonbori cho biết công suất phòng trong dịp Tết chỉ đạt 76% tính đến giữa tuần, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc liên tục khuyến cáo công dân hạn chế tới Nhật Bản sau phát biểu hồi tháng 11/2025 của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi. Lượng chuyến bay giữa hai nước cũng sụt giảm nghiêm trọng.

Theo hãng phân tích hàng không Cirium (Anh), số chuyến bay giữa Nhật Bản và Trung Quốc đại lục trong dịp Tết giảm 31% so với năm 2025, còn số ghế cung ứng giảm 26%.

Tại sân bay Kansai (Osaka), số chuyến bay chở khách kết nối Trung Quốc trong tháng 1 giảm khoảng 60% so với cùng kỳ. Ở Narita (Tokyo), số chuyến bay từ Trung Quốc giảm 18% trong tháng 12 và giảm 27% trong giai đoạn 1-24/1.

Du khách từ Trung Quốc đến sân bay quốc tế Kansai ở Osaka trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm ngoái. Ảnh: Arisa Moriyama.

Khách Trung Quốc chiếm 21% tổng lượng khách quốc tế tới Nhật trong năm 2025 và đóng góp khoảng 20% tổng chi tiêu du lịch - mức cao nhất trong các thị trường nguồn.

Ông Masato Koike, chuyên gia kinh tế cao cấp tại Sompo Institute Plus, dự báo lượng khách Trung Quốc tới Nhật dịp Tết năm nay có thể giảm một nửa. Nếu mức chi tiêu bình quân giữ nguyên như năm ngoái, tổng chi tiêu du lịch có thể giảm 48,5 tỷ yen (khoảng 317 triệu USD ), khiến GDP danh nghĩa của Nhật giảm khoảng 0,01%.

Khảo sát tháng 1 của IntaSect Communications (Tokyo) cho thấy Nhật Bản chỉ còn đứng thứ 3 trong danh sách điểm đến nước ngoài được ưa chuộng dịp Tết, với 15% người được hỏi lựa chọn. Đông Nam Á và Hàn Quốc dẫn đầu với tỷ lệ lần lượt 39% và 17%.

Nhóm du khách Trung Quốc được hướng dẫn viên dẫn đường một địa điểm tham quan nổi tiếng ở Tokyo, Nhật Bản, tháng 11/2025. Ảnh: Reuters.

Theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản, khoảng 330.000 du khách Trung Quốc đến Nhật trong tháng 12/2025, giảm 45% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lượng khách từ 6 quốc gia Đông Nam Á (Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines và Việt Nam) đạt hơn 650.000 lượt, tăng 14%.

Ông Takayuki Miyajima, chuyên gia kinh tế cao cấp tại Sony Financial Group, cho rằng xu hướng sụt giảm khách Trung Quốc có thể kéo dài ít nhất tới giữa năm 2026.

Tuy nhiên, điều này cũng thúc đẩy sự đa dạng hóa nguồn khách quốc tế và có thể tạo ra thay đổi mang tính cấu trúc đối với thị trường du lịch inbound của Nhật Bản.