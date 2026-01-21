Bất an của Nhật Bản khi khách Trung Quốc 'quay lưng'

Nhật Bản lần đầu đón hơn 40 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, tuy nhiên ghi nhận lượng du khách Trung Quốc sụt giảm nghiêm trọng.

Du khách Trung Quốc mặc kimono tham quan chùa Sensoji ở quận Asakusa, Tokyo, Nhật Bản, tháng 11/2025. Ảnh: The Japan Times.

Sau chiến thắng trước U23 Việt Nam ở bán kết U23 châu Á tối 20/1, Trung Quốc giành quyền vào chung kết đối đầu Nhật Bản. Trong khi sân cỏ chứng kiến cuộc so tài giữa 2 nền bóng đá, ngành du lịch song phương lại đang chịu tác động rõ rệt từ những căng thẳng gần đây.

Bất an

Tháng 11/2025, sau những phát biểu gây tranh cãi của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, chính phủ Trung Quốc đã kêu gọi công dân hạn chế du lịch Nhật Bản, Nikkei đưa tin.

Theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản (JNTO), lượng du khách Trung Quốc đến Nhật Bản trong tháng 12/2025 giảm khoảng 45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tờ Nikkei Shimbun nhận định sự sụt giảm mạnh từ thị trường Trung Quốc đang phủ bóng "bất an" lên triển vọng ngành du lịch Nhật Bản, nhất là khi đây từng là nguồn khách chi tiêu lớn.

Giới phân tích lo ngại sự suy yếu kéo dài của dòng khách Trung Quốc có thể ảnh hưởng lâu dài đến tăng trưởng Nhật Bản. Dân số nước này tiếp tục giảm, trong bối cảnh du lịch được xem là trụ cột quan trọng để bù đắp thiếu hụt lao động và kích thích kinh tế, theo nhận định của Global Times.

LƯỢNG KHÁCH TRUNG QUỐC ĐẾN NHẬT BẢN TRONG CÁC NĂM 2019-2025 Nguồn: Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản Nhãn 2019 2020 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Triệu lượt 9.59 1.07 0.04 0.19 2.42 6.98 7

Theo Honichi Lab, nền tảng nghiên cứu thị trường inbound của Nhật Bản, tập đoàn du lịch JTB trong báo cáo dự báo xu hướng năm 2026 cho biết lượng khách đến Nhật có khả năng giảm do nhu cầu từ đại lục Trung Quốc và Hong Kong (Trung Quốc) suy yếu rõ rệt.

Cụ thể, lượng đặt phòng của du khách Trung Quốc cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 chỉ bằng 50% so với cùng kỳ năm trước, trong khi con số này tại thị trường Hong Kong chỉ đạt 10%.

Riêng khu vực Hokkaido vẫn thu hút được một lượng nhất định khách đi lẻ, dù các tour theo đoàn sụt giảm mạnh.

Hoạt động kinh doanh tại các quán bar và nhà hàng ở Tokyo vốn đón nhiều du khách Trung Quốc gần như chững lại trong tháng 12/2025. Ảnh: Yuki Kohara.

Truyền thông Nhật Bản cho biết các thành phố như Takayama (tỉnh Gifu) và Aichi ghi nhận doanh thu bán lẻ giảm do lượng khách Trung Quốc ít hơn.

Một cửa hàng bánh kẹo tại Takayama cho biết doanh số giảm khoảng 20%. Trong khi đó, tại Kyoto và Kanazawa, giá phòng khách sạn bắt đầu đi xuống vì nhu cầu suy giảm.

Số liệu sơ bộ về cán cân thanh toán tháng 11/2025 do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố cho thấy thặng dư du lịch đạt 452,4 tỷ yên, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Nikkei, thặng dư này đã giảm liên tiếp trong 6 tháng, phản ánh rõ tác động từ sự chững lại của dòng khách Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ song phương còn nhiều căng thẳng.

"Dù lượng khách từ Trung Quốc giảm, chúng tôi đã đón được rất nhiều du khách từ các thị trường khác, đủ để bù đắp sự sụt giảm này", Bộ trưởng Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản Yasushi Kaneko nói.

Ông cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục nỗ lực để thu hút du khách Trung Quốc quay trở lại trong thời gian sớm nhất.

Du khách đi bộ trong khu mua sắm ngầm tại Asakusa, Tokyo, ngày 16/11/2025. Ảnh: VCG.

Kỷ lục

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản cho biết lượng khách quốc tế đến nước này trong năm 2025 đã vượt mốc 40 triệu lượt. Đây là lần đầu tiên con số này được ghi nhận, qua đó thiết lập kỷ lục mới cho ngành du lịch Nhật Bản.

Bộ trưởng Kaneko đánh giá việc vượt mốc 40 triệu lượt khách là "một thành tựu lớn" trong bối cảnh Nhật Bản đang hướng tới mục tiêu đón 60 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030.

Ông cho biết lượng khách từ châu Á đã tăng so với giai đoạn trước đại dịch. Mức tăng trưởng đáng kể từ châu Âu, Mỹ và Australia cho thấy thị trường khách quốc tế đến Nhật Bản đang ngày càng đa dạng hóa.

LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN NHẬT BẢN NĂM 2010-2025 Nguồn: Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản Nhãn 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Triệu lượt 8.61 6.21 8.36 10.4 13.41 19.74 24.3 28.7 31.19 31.9 4.11 0 3.83 25.07 36.87 42.7

Tuy nhiên, theo dự báo do JTB công bố, lượng khách quốc tế đến Nhật Bản trong năm 2026 có thể giảm xuống còn 41,4 triệu lượt.

JTB nhận định đà phục hồi nhanh của nhu cầu du lịch đã qua giai đoạn cao điểm và tăng trưởng dự kiến sẽ chững lại. Trong bối cảnh nhu cầu từ Trung Quốc đại lục và Hong Kong suy giảm, năm 2026 được dự báo sẽ ghi nhận mức giảm so với cùng kỳ.

Du khách đi bộ dọc phố Takeshita tại khu mua sắm Harajuku ở Tokyo, Nhật Bản, năm 2024. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Kaneko tỏ ra thận trọng khi đề cập đến triển vọng thị trường, cho biết chưa muốn đưa ra dự báo cụ thể do lượng khách quốc tế chịu tác động của nhiều yếu tố khác nhau.

Ông nhấn mạnh Nhật Bản sẽ tiếp tục thúc đẩy du lịch từ nhiều thị trường, thu hút nhóm du khách chi tiêu cao. Ngàng du lịch cũng sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến quá tải, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững.