'Trải nghiệm khó quên' của khách Tây ngày U23 Việt Nam bỏ lỡ chung kết

Du khách nước ngoài bày tỏ tiếc nuối khi U23 Việt Nam thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc, song ấn tượng với tinh thần cổ vũ và sự cởi mở của người hâm mộ.

Du khách quốc tế theo dõi trận bán kết U23 châu Á tại phố Tạ Hiện (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) tối 20/1. Ảnh: Châu Sa.

Phút 52 trận bán kết U23 châu Á 2026, khi U23 Việt Nam để lọt lưới bàn thua thứ 2 trước Trung Quốc, My Ngo, du khách Canada gốc Việt, không giấu được sự tiếc nuối.

Cô vừa đặt chân tới Hà Nội khoảng 4 giờ trước trận đấu và bất ngờ khi hòa vào bầu không khí cổ vũ sôi động trên phố Tây Tạ Hiện (phường Hoàn Kiếm).

"Có người nói tối nay Việt Nam đá bán kết nên tôi quyết định ra đây xem. Thật tiếc vì kết quả không như mong đợi, nhưng trải nghiệm cổ vũ bóng đá rất đặc biệt", nữ du khách nói với Tri Thức - Znews.

Đi cùng cô là Aidan McClory, cũng mang quốc tịch Canada. Cả hai lần đầu xem bóng đá cùng người dân địa phương. Họ cho biết chưa từng trực tiếp chứng kiến cảnh cổ động viên Việt Nam ăn mừng chiến thắng trên đường phố nên rất tò mò.

"Tôi nghe nói khi Việt Nam thắng, mọi người sẽ cầm cờ 'đi bão' khắp nơi. Nếu có dịp, tôi rất muốn trải nghiệm điều đó", Aidan bày tỏ.

Du khách Aidan McClory và My Ngo dán cờ Việt Nam lên má, giơ băng rôn cổ vũ đội tuyển U23. Ảnh: Châu Sa.

Không khí cổ vũ tập trung chủ yếu trên phố Tạ Hiện và khu phố cổ trong đêm 20/1. Nhiều quán bar, nhà hàng lắp thêm màn hình LED, huy động toàn bộ nhân viên để phục vụ người hâm mộ trong nước và quốc tế.

Một số chủ quán cho biết lượng khách không đông bằng các tối cuối tuần, song không khí vẫn duy trì sôi động đến hết trận.

Zac Berra, du khách Australia, theo dõi trọn vẹn cuộc so tài dù kết quả không thuận lợi cho U23 Việt Nam. Đây là lần đầu anh xem một trận đấu của đội tuyển Việt Nam.

"Tôi vẫn cảm thấy tuyệt vời. Việt Nam là một trong những nơi tôi yêu thích, không khí ở đây rất cuốn hút", Zac nói, cho biết đã chuẩn bị tinh thần thức trắng đêm nếu U23 Việt Nam giành chiến thắng.

Zac đã sẵn sàng cho một đêm không ngủ tại Hà Nội, song tiếc nuối trước thất bại của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Châu Sa.

Với Kim Lay Rim, cũng đến từ Australia, trận bán kết là một phần trong chuyến du lịch gia đình. Nhóm 5 người của anh cùng xem bóng đá giữa đám đông cổ động viên trên phố cổ.

Khi Việt Nam để thủng lưới, Kim bày tỏ sự hụt hẫng trong lúc cõng con trai 11 tuổi trên vai.

"Con tôi rất thích bầu không khí này. Mọi người xung quanh đều thân thiện, cùng nhau ủng hộ Việt Nam dù không quen biết", anh nói.

Gia đình Kim vừa tới Hà Nội sau vài ngày ở TP.HCM, dự kiến tiếp tục hành trình đến Đà Nẵng. Dù U23 Việt Nam dừng bước, Kim nói việc xem bóng đá cùng người dân địa phương "là trải nghiệm khó quên".

Kim cõng con trai 11 tuổi trên vai theo dõi trận đấu tại phố cổ Hà Nội. Ảnh: Châu Sa.

Trong khi đó, khoảng 0h15 ngày 21/1, phố Tây Bùi Viện (phường Bến Thành, TP.HCM) vẫn náo nhiệt. Nhiều hàng quán bày bàn ghế, lắp màn hình lớn ngoài trời để phục vụ khách xem bóng đá.

Sau khi U23 Việt Nam bị dẫn trước 2 bàn, một số cổ động viên ra về sớm. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nán lại, dõi theo màn hình với hy vọng đội nhà có thể lội ngược dòng.

Mos, du khách Azerbaijan, là người quen thuộc với Việt Nam khi đã quay lại đây hàng chục lần vì yêu mến đất nước hình chữ S. Lần này, anh thực hiện chuyến xuyên Việt kéo dài một tháng cùng bạn.

"Đêm nay Việt Nam chạm trán Trung Quốc, tôi đã kỳ vọng rất nhiều. Nhưng khi cách biệt được nới lên 3 bàn, hy vọng gần như không còn", Mos nói.

Mos (áo đỏ) cùng bạn theo dõi trận đấu tại phố Tây Bùi Viện. Ảnh: Linh Huỳnh.

Anh cho biết đã mua áo thun in hình Việt Nam để dạo phố Tây Bùi Viện, giới thiệu với bạn bè quốc tế về không khí sôi động và tinh thần đoàn kết của người Việt.

Dù Azerbaijan chưa có đường bay thẳng tới Việt Nam, tình yêu của Mos dành cho con người và nơi đây khiến anh không ngại quá cảnh qua nhiều quốc gia như Ấn Độ, Malaysia hay Indonesia.

"Nhiều người hỏi vì sao tôi chịu khó đến vậy. Tôi bảo họ hãy đến Việt Nam cùng tôi để tìm câu trả lời", anh kể.

Gogan (bên trái) tiếc nuối trước thất bại của U23 Việt Nam. Ảnh: Linh Huỳnh.

Cũng theo dõi trận đấu giữa đám đông cổ động viên, Gogan, du khách Scotland, bày tỏ tiếc nuối trước thất bại của U23 Việt Nam.

"Tôi thật sự buồn khi thấy đội tuyển thua. Ngồi giữa phố, tôi cảm nhận rõ sự đoàn kết và tinh thần cuồng nhiệt mà người Việt dành cho đội tuyển. Dù không thể tiến xa hơn, đây vẫn là kỷ niệm đáng nhớ", nam du khách nói.

Trong chuyến đi lần này, Gogan cùng bạn tới TP.HCM du lịch kết hợp điều trị giãn tĩnh mạch trong 2 tuần.