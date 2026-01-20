Tỷ lệ thắng 100% của HLV Kim Sang-sik chấm dứt

Chuỗi thành tích ấn tượng của HLV Kim Sang-sik cùng các đội tuyển trẻ Việt Nam đã chính thức khép lại.

Tỷ lệ thắng 100% của HLV Kim Sang-sik bị chấm dứt.

Rạng sáng 21/1, U23 Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc, qua đó lỡ cơ hội góp mặt ở trận chung kết VCK U23 châu Á 2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ còn trận gặp U23 Hàn Quốc để tranh vị trí thứ ba chung cuộc của giải.

Đáng chú ý, thất bại trước U23 Trung Quốc chấm dứt chuỗi trận toàn thắng của HLV Kim Sang-sik trong các trận đấu chính thức khi trực tiếp chỉ đạo các đội U22 và U23 Việt Nam. Trước trận bán kết này, nếu không tính các trận giao hữu, nơi chiến lược gia người Hàn Quốc đôi khi trao quyền chỉ đạo cho trợ lý, các đội bóng trẻ Việt Nam dưới thời ông Kim vẫn chưa nếm mùi thất bại.

Từ vòng loại U23 châu Á, giải U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 cho tới VCK U23 châu Á 2026 đang diễn ra, các đội tuyển do HLV Kim dẫn dắt đều thể hiện sự ổn định đáng nể. Lối chơi kỷ luật, tinh thần thi đấu kiên cường cùng khả năng thích ứng chiến thuật linh hoạt trở thành dấu ấn rõ nét của các đội trẻ Việt Nam trong giai đoạn này.

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam từng gây ấn tượng mạnh khi toàn thắng cả 4 trận trước khi bước vào bán kết. Tuy nhiên, trước đối thủ khó chịu là U23 Trung Quốc, thầy trò HLV Kim bộc lộ những vấn đề ở hàng thủ và phải trả giá khi đối thủ tận dụng cơ hội rất tốt.

Hai bàn thua liên tiếp đầu hiệp hai đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý thi đấu của U23 Việt Nam. Đến thời điểm Lý Đức phải nhận thẻ đỏ rời sân, cục diện trận đấu gần như đã an bài với đội bóng áo đỏ.

Ở thời điểm hiện tại, nhiệm vụ quan trọng nhất của HLV Kim là giúp các học trò nhanh chóng xốc lại tinh thần, chuẩn bị cho trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc diễn ra vào ngày 23/1 tới.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 UAE Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam hạ gục U23 UAE với tỷ số 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.