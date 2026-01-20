Ánh mắt thất thần của HLV Kim Sang-sik

Đêm 20/1, HLV Kim Sang-sik tỏ ra lo lắng khi trung vệ Nguyễn Hiểu Minh dính chấn thương nặng ở trận bán kết U23 châu Á gặp U23 Trung Quốc.

HLV Kim Sang-sik lo lắng khi Hiểu Minh nằm xuống sân.

Sự cố chấn thương bất ngờ của Hiểu Minh đẩy U23 Việt Nam vào tình thế phải điều chỉnh kế hoạch sớm hơn dự kiến, đồng thời để lại dấu ấn rõ nét trên gương mặt đầy lo lắng của HLV Kim Sang-sik.

Phút 30 của trận đấu, trung vệ mang áo số 4 xuống sân sau pha va chạm mạnh với Yuwang Xiang. Hiểu Minh ôm chặt đầu gối, không giấu nổi vẻ đau đớn, trong khi các đồng đội lập tức ra hiệu cho đội ngũ y tế.

Trên đường biên, HLV Kim Sang-sik đứng lặng, ánh mắt dõi theo từng động tác kiểm tra của bác sĩ, như chờ đợi một phép màu để học trò có thể tiếp tục thi đấu.

Tuy nhiên, hy vọng nhanh chóng tắt khi Hiểu Minh không thể đứng dậy. Chiến lược gia người Hàn Quốc buộc phải đưa ra quyết định thay người ngoài kế hoạch.

Đức Anh được gọi vào sân, còn hệ thống phòng ngự lập tức được tái cấu trúc. Theo phương án điều chỉnh, Đức Anh đảm nhiệm vai trò trung vệ lệch trái, trong khi Nhật Minh bó vào trung lộ để trám khoảng trống nơi hàng thủ.

Chấn thương của Hiểu Minh được dự đoán khá nặng.

Sự thay đổi này khiến U23 Việt Nam phải làm mới cách tổ chức phòng ngự ngay giữa hiệp đấu. Các cầu thủ phía dưới liên tục trao đổi, nhắc nhở nhau giữ cự ly đội hình, hạn chế khoảng trống trước sức ép ngày càng gia tăng từ đối thủ.

Trên băng ghế huấn luyện, HLV Kim không ngừng chỉ đạo, liên tục ra dấu yêu cầu các học trò chơi tập trung và kỷ luật hơn.

Dù chỉ là một tình huống bất khả kháng, chấn thương của Hiểu Minh để lại nhiều nỗi lo. Không chỉ là tổn thất về nhân sự, đó còn là phép thử bản lĩnh cho U23 Việt Nam, trong bối cảnh đội bóng buộc phải thích nghi nhanh bởi thời gian của trận bán kết với U23 Trung Quốc còn rất dài.