Kroos: 'Không có Ronaldo, chẳng ai xem Saudi Pro League'

Ronaldo được Kroos bênh vực.
Theo truyền thông Bồ Đào Nha, Ronaldo trở lại tập luyện cùng Al Nassr sau khi bỏ lỡ hai trận gần nhất để phản đối hoạt động chuyển nhượng trong tháng 1. Anh được dự kiến tái xuất trong trận gặp Al-Fateh vào cuối tuần tới, thay vì góp mặt ở trận đấu ngày 11/2 gặp Arkadag tại AFC Champions League 2.
Trong chương trình podcast của mình, cựu tiền vệ Toni Kroos khẳng định Ronaldo là nhân tố giúp Saudi Pro League được chú ý trên toàn cầu.
“Giải VĐQG Saudi Arabia là một hiện tượng kỳ lạ. Trước khi Cristiano Ronaldo đến, không ai từng nghe đến giải đấu này, và giờ đây họ lại thiếu tôn trọng chính người đã đưa nó lên bản đồ bóng đá thế giới. Nếu Cristiano rời đi vào ngày mai, giải đấu này sẽ mất sức hút. Không có Ronaldo, sẽ chẳng ai xem Saudi Pro League”, Kroos nói.
Kroos bênh vực Ronaldo.
Dù vướng vào tranh cãi, Ronaldo vẫn duy trì phong độ ghi bàn đáng nể. Ở tuổi 41, anh ghi 17 bàn sau 18 trận tại giải VĐQG, đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua danh hiệu của Al Nassr. Mức thu nhập khổng lồ cùng tầm ảnh hưởng thương mại giúp Ronaldo tiếp tục trở thành biểu tượng lớn của bóng đá tại Trung Đông.
Ngoài Kroos, một huyền thoại khác của Real Madrid là Roberto Carlos cũng lên tiếng bảo vệ Ronaldo. Cựu danh thủ người Brazil cho rằng CR7 vẫn là nguồn cảm hứng cho các thế hệ cầu thủ trẻ và hoàn toàn có thể chạm mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp nếu tiếp tục thi đấu.
Sau những lùm xùm gần đây, sự trở lại của Ronaldo được kỳ vọng giúp Al Nassr ổn định tinh thần và tiếp tục cạnh tranh danh hiệu. Đồng thời, điều đó cũng cho thấy tầm ảnh hưởng của anh vẫn rất lớn, không chỉ với CLB mà còn với toàn bộ Saudi Pro League.
