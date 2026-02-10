CLB Ninh Bình tỉnh mộng

Từ hiện tượng dẫn đầu V.League 2025/26, Ninh Bình bất ngờ rơi tự do sau quãng nghỉ dài với 2 thất bại liên tiếp phơi bày dấu hiệu hụt hơi cả về tinh thần lẫn chuyên môn.

Ninh Bình để thua hai trận liên tiếp. Ảnh: CLB Ninh Bình.

Ninh Bình gây bất ngờ khi liên tục dẫn đầu V.League 2025/26 dù mới chất ướt chân ráo rời hạng Nhất mùa trước. Nhưng khi mùa giải quay trở lại sau một thời gian dài tạm dừng để U23 Việt Nam dự giải khu vực và châu lục, Hoàng Đức và đồng đội gây sốc bằng 2 trận thua liên tục để rồi, không còn chủ động trong cuộc đua ngôi cao.

Đang vui bỗng dứt dây đàn

Khi phong độ đang đỉnh cao, một khoảng nghỉ dài có thể là một vực thẳm nếu HLV không có sự điều chỉnh tốt trong quá trình tập luyện để duy trì sự hưng phấn cả về chuyên môn lẫn tinh thần cho các cầu thủ. Ninh Bình dường như đang đi vào vết xe của đổ hàng loạt đại gia đã từng để lại dấu vết trước đó.

Thực tế ngay khi mới đặt chân lên V.League 2025/26, đoàn quân của ông Gerard Albadalejo cho thấy bóng dáng của một ứng cử viên vô địch bằng chuỗi trận rất ấn tượng. Cho đến trước kỳ nghỉ để U22 Việt Nam tập luyện, tham dự SEA Games 33, Ninh Bình luôn bay cao ở ngôi đầu với hình ảnh công thủ toàn diện. 26 bàn thắng để trở thành đội ghi nhiều bàn nhất và 11 bàn thua để sở hữu hàng thủ vững chãi nhất sau 11 trận là con số mơ ước, buộc những CAHN, Hà Nội, Thể Công phải đăm chiêu về sức mạnh của Ninh Bình.

Những gì đã thể hiện cho thấy, Ninh Bình không phải là hiện tượng nhất thời, sự bất ngờ của một tân binh bởi họ có năng lực, nhiều cầu thủ có đẳng cấp hẳn hoi.

Ninh Bình có dấu hiệu sa sút khi V.League trở lại. Ảnh: CLB Ninh Bình.

Nhưng trong cơn mơ màng của người hâm mộ cho chức vô địch ngay khi lên V.League như CAHN từng thể hiện, Ninh Bình… dội một gáo nước lạnh khiến cho khán giả phải giật mình mất cơn mộng đẹp. Hai thất bại liên tiếp ngay khi mùa giải trở lại khiến đoàn quân của ông Gerard Albadalejo rơi xuống mặt đất.

Đó là những trận thua cực kỳ tệ hại của Ninh Bình. Trước CAHN, cú vào bóng thô bạo của Quang Nho khiến cho cục diện trên sân xoay chiều để rồi, Hoàng Đức và đồng đội phải chịu cảnh trắng tay trước đối thủ trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Tuy nhiên, trận thua trước HAGL thực sự khiến cho Ninh Bình phải cúi gằm mặt để rời sân. Bởi đối thủ đang ngụp lặn ở đấy bảng. Họ sở hữu lực lượng trẻ, không còn được đánh giá cao và bị nhận diện là ứng cử viên cho suất xuống hạng. Ấy vậy mà đoàn quân của ông Gerard Albadalejo không thể thắng, thậm chí, trắng tay ngay trên sân nhà.

Coi chừng trượt dài

Phong độ là điều mà Ninh Bình dường như đang đối mặt. Phải chăng, chuỗi thăng hoa trước đó khiến cho các học trò của ông Gerard Albadalejo tưởng mình không có đối thủ để rồi dẫn đến chủ quan trong quá trình chuẩn bị và xem thường đối thủ khi giáp mặt?

Đó là câu trả lời mà chỉ Ninh Bình mới “bắt bệnh” một cách chính xác nhất.

Hoàng Đức và đồng đội cần chấn chỉnh phong độ. Ảnh: CLB Ninh Bình.

Nhưng nếu nhìn vào con số bàn thắng, bàn thua trong 2 trận vừa qua thì quả thật, có lý do để tin cả sự đi xuống về tinh thần lẫn chuyên môn của Ninh Bình. Thủng lưới đến 5 bàn sau 2 trận, bằng gần 1 nửa so với 11 trận trước đó, là con số kinh khủng.

Geovane tỏa sáng bằng 2 bàn thắng trong 2 trận vừa qua nhưng một cách én không làm nên mùa xuân khi những Daniel Anjos, Rodrigues im hơi lặng tiếng. Ở trận đấu với HAGL, Ninh Bình cầm bóng ít hơn cho thấy sự yếu thế của những tiền vệ nức tiếng như Hoàng Đức trong khâu tổ chức thế trận.

Hơn hết, 2 trận thua đẩy Ninh Bình lùi lại phía sau trong cuộc đua vô địch so với CAHN. Rõ ràng, 2 điểm ít hơn nhưng lại đá nhiều hơn 2 trận so với đội bóng ngành công an thực sự là dốc cao không sẽ vượt mặt trở lại với Ninh Bình.

Phía trước sẽ là kỳ nghỉ Tết nguyên đán nên nếu không có sự điều chỉnh kịp thời, sốc lại cả tinh thần lẫn chuyên môn thì nguy cơ đội bóng này trượt dài trong cuộc đua ngôi cao là dễ hiện hữu.