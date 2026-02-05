Địa chấn của bóng đá châu Âu

Đội bóng nhỏ bé FC Thun đang tạo nên một phiên bản Leicester City, thậm chí còn ấn tượng hơn tại giải VĐQG Thụy Sĩ.

FC Thun là hiện tượng thật sự của bóng đá châu Âu mùa này.

FC Thun trải qua một tuần mang tính bước ngoặt giải VĐQG Thụy Sĩ (Super League). Đội bóng mới còn chơi ở hạng Nhì mùa trước đang tăng tốc mạnh mẽ trên hành trình chinh phục một chức vô địch được xem là "không tưởng".

Dấu ấn lớn nhất đến từ chiến thắng ngay trên sân Basel hôm 1/2. Việc hạ gục đối thủ giàu truyền thống với tỷ số 2-1 mang về 3 điểm quý giá, đồng thời tạo ra hiệu ứng dây chuyền hoàn hảo. Cùng thời điểm, hàng loạt đối thủ cạnh tranh trực tiếp đồng loạt sảy chân giúp FC Thun nới rộng cách biệt trên bảng xếp hạng.

Hôm 25/1, FC Thun cũng gây sốc khi đả bại ông lớn khác của bóng đá Thụy Sĩ là Young Boyes với tỷ số đậm 4-1. Sau vòng 22, đội bóng vùng Berner Oberland nới rộng khoảng cách lên tới 9 điểm so với đội xếp thứ hai. Theo Opta, cơ hội vô địch của FC Thun tăng lên mức 56%. Từ kẻ ngoài cuộc, FC Thun giờ trở thành ứng viên số một cho ngôi vương.

Cổ tích của bóng đá Thụy Sĩ

Khi nhắc tới bóng đá Thụy Sĩ, người ta thường nhớ nhiều hơn đến đội tuyển quốc gia, còn Super League hiếm khi tạo được sức hút lớn. Phần lớn các ngôi sao Thụy Sĩ đều thi đấu ở Anh, Italy hay Đức, phần vì giải đấu trong nước thiếu những cái tên đủ tầm ảnh hưởng.

FC Thun (áo trắng) xuất sắc đả bại ông lớn Basel.

Bởi vậy, việc Xherdan Shaqiri trở lại Basel 2 năm trước từng tạo nên làn sóng phấn khích hiếm hoi. Anh gần như "một mình cân cả giải", ghi 18 bàn, kiến tạo 21 lần, đưa Basel trở lại ngôi vương sau 8 năm chờ đợi, đồng thời giành Cúp quốc gia sau 6 năm.

Tuy nhiên, ánh hào quang ấy không che được thực tế rằng Basel sa sút trong nhiều mùa giải, nhường sân khấu cho Young Boys với 6 chức vô địch và 2 Cúp quốc gia. Bất ổn nội bộ, căng thẳng với CĐV và ghế huấn luyện viên liên tục lung lay khiến Basel mất dần vị thế. Bằng chứng là Basel thay tới 10 HLV kể từ năm 2020.

Trong bối cảnh đó, FC Thun nổi lên như hiện tượng đặc biệt. Từ thất bại ở play-off thăng hạng 3 năm trước, rồi giành vé lên hạng trực tiếp mùa hè vừa qua, đội bóng vùng Berner Oberland đang băng băng dẫn đầu Super League.

Thành tích này không phải nhờ may mắn. FC Thun sở hữu nhiều chiến thắng nhất, hàng công mạnh nhất và hàng thủ tốt giải. HLV Mauro Lustrinelli gần như giữ nguyên bộ khung mùa trước, chỉ thực hiện một số điều chỉnh nhỏ nhưng hiệu quả tối đa.

Đáng chú ý, họ không mua sắm quá rầm rộ trong điều kiện ngân sách khiêm tốn khoảng 6 triệu euro.

Cơ hội lịch sử

Điểm tựa của FC Thun nằm ở cấu trúc đội hình cân bằng. Đội hình khoảng 27 cầu thủ có độ tuổi trung bình 25,4, kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Đội trưởng Marco Burki (32 tuổi) cùng tiền vệ phòng ngự Leonardo Bertone (31 tuổi) mang lại sự ổn định cần thiết, trong khi những cái tên trẻ như Kastritor Imeri, Franz-Ethan Meichtry hay Elmin Rastoder đại diện cho tương lai.

FC Thun đang tạo nên câu chuyện cổ tích ở Thụy Sĩ.

Lực lượng của FC Thun chủ yếu là cầu thủ Thụy Sĩ, chỉ có 5 ngoại binh. Trên hàng công, Christopher Ibayi (Congo) đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 9 pha lập công, còn Rastoder có 8 bàn. Bertone cũng là chân chuyền chủ lực với 6 kiến tạo.

Mùa trước, FC Thun giành quyền thăng hạng trở lại Super League sau 5 năm vắng bóng. Thành tích tốt nhất trong lịch sử CLB chỉ là 2 lần giành vị trí á quân tại Cúp Thụy Sĩ (1955 và 2019), cũng như lọt vào vòng bảng UEFA Champions League mùa 2005/06 .

Vậy mà lúc này, họ băng băng tiến về đích với cách biệt 9 điểm, sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Young Boys và Basel. Truyền thông Thụy Sĩ gọi đây là cơn địa chấn chưa từng có trong lịch sử. Với FC Thun, họ đứng trước cơ hội lớn đăng quang ngôi vô địch ngay sau mùa thăng hạng.

Super League có thể thức đặc thù. 12 đội đá 3 lượt vòng tròn (33 vòng), sau đó chia làm 2 nhóm vô địch và trụ hạng, với điểm số được giữ nguyên. Sau đó, mỗi đội đá thêm 5 trận để phân thứ hạng chung cuộc. Trong bối cảnh đó, khoảng cách 9 điểm là lợi thế để FC Thun nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch.