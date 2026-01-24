Địa chấn xảy ra ở Bundesliga

Tối 21/4, Bayern Munich kết thúc chuỗi trận bất bại tại Bundesliga mùa này sau trận thua khó tin 1-2 ngay trên sân nhà trước Augsburg ở vòng 19.

Bayern thua ngay trên sân nhà trước Augsburg. Ảnh: Reuters

Đây mới là trận thua đầu tiên của “Hùm xám” sau 19 vòng đấu. Thậm chí, Augsburg còn gây ấn tượng khi lội ngược dòng với cả hai bàn thắng được ghi ở những phút cuối trận.

Giữa tuần qua, Bayern có chiến thắng 2-0 trước Union SG tại Champions League. Kết quả đó càng củng cố niềm tin nơi người hâm mộ vào sự ổn định mà Kompany đang xây dựng, khi Bayern đã thắng 9 và hòa 1 trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Tại Allianz Arena, Bayern thể hiện sức mạnh gần như là tuyệt đối. Mùa này, họ thi đấu 13 trận trên sân nhà và giành chiến thắng tới 12 lần, biến nơi đây thành “pháo đài” thực sự.

Ở chiều ngược lại, Augsburg hành quân tới Munich với nhiều nỗi lo. Đội bóng của HLV Manuel Baum hiện đứng thứ 15 trên BXH với chỉ 16 điểm, hơn nhóm đá play-off trụ hạng vỏn vẹn 3 điểm. Tuy nhiên, cú sốc lớn diễn ra tại Allianz Arena.

FC Augsburg dù sa sút nhưng lại gây bất ngờ lớn.

Dù hậu vệ Hiroki Itō mở tỷ số cho chủ nhà ngay hiệp một, hai bàn thắng ở các phút 75 và 81 của Augsburg tạo nên kết quả khiến nhiều người không nghĩ tới.

Jonas Urbig, thủ môn trẻ có lần hiếm hoi bắt chính cho Bayern trận này, mắc sai lầm tai hại dẫn đến bàn gỡ 1-1 của đội khách. Người gác đền sinh năm 2002 có pha lao ra phán đoán không chính xác sau quả phạt góc của đối thủ.

Augsburg trở thành đội bóng đầu tiên đánh bại Bayern Munich tại Bundesliga mùa giải này, chính thức chấm dứt giấc mơ bất bại của đội bóng xứ Bavaria.

Thất bại này không chỉ làm dấy lên những câu hỏi về phong độ của Bayern mà còn thắp lên hy vọng cho các đối thủ khác ở Bundesliga trong cuộc đua vô địch.

