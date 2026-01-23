Tottenham tăng tốc chiêu mộ Robertson

Tottenham Hotspur đang thúc đẩy kế hoạch đưa Andy Robertson về London sớm hơn dự kiến, trong bối cảnh hậu vệ người Scotland chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối trong hợp đồng với Liverpool.

Tottenham Hotspur bắt đầu khởi động quá trình đàm phán để chiêu mộ Andy Robertson.

Theo The Athletic, Tottenham Hotspur bắt đầu khởi động quá trình đàm phán để chiêu mộ Andy Robertson. Dù hợp đồng của Robertson với Liverpool đến ngày 30/6 mới hết hạn, Spurs muốn hoàn thành thương vụ sớm nhằm tăng cường lực lượng ngay lập tức cho HLV Thomas Frank.

Robertson hiện ở vào thời điểm bản lề của sự nghiệp. Sau nhiều năm là trụ cột bên hành lang trái tại Anfield, anh sắp trở thành cầu thủ tự do, mở ra cơ hội để các CLB tiếp cận mà không cần chi phí chuyển nhượng. Tottenham xem đây là phương án chất lượng và ít rủi ro, nhất là khi họ cần một hậu vệ giàu kinh nghiệm để ổn định hàng thủ ngay từ đầu triều đại mới.

Nguồn tin của The Athletic nhấn mạnh mối quan hệ giữa Robertson và Liverpool “cực kỳ tốt đẹp”. Hai bên đều có chung quan điểm rằng, nếu chia tay xảy ra, mọi thứ sẽ được xử lý trong êm thấm.

“Trong khả năng có thể, cả hai phía sẽ cố gắng làm điều đúng đắn cho nhau”, nguồn tin cho biết. Điều này cho thấy Liverpool không có ý định gây khó, ngay cả khi Robertson rời đi theo dạng tự do.

Về phía Tottenham, việc theo đuổi Robertson không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn. Hậu vệ người Scotland được đánh giá cao ở cường độ thi đấu, khả năng hỗ trợ tấn công và bản lĩnh trận mạc, những yếu tố mà Spurs còn thiếu ở các thời điểm then chốt.

Với Thomas Frank, một cầu thủ đã quen với áp lực đỉnh cao tại Premier League và Champions League có thể giúp đội bóng rút ngắn quá trình thích nghi của hệ thống mới.

Tottenham hiểu rằng họ đang tiếp cận một biểu tượng của Anfield, chứ không chỉ là một bản hợp đồng tự do. Nếu thành công, đây sẽ là nước đi đáng chú ý đầu tiên của Tottenham dưới thời Frank, đồng thời cho thấy tham vọng xây dựng đội hình cân bằng giữa sức trẻ và kinh nghiệm.

Với Robertson, một chương mới tại Premier League có thể đang mở ra theo cách êm ái và đúng mực, đúng với hình ảnh mà anh và Liverpool đã cùng xây dựng trong nhiều năm qua.