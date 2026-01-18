Liverpool sắp sa thải Slot, Alonso thay thế

Ghế HLV trưởng của Arne Slot tại Liverpool lung lay dữ dội và chiến lược gia người Hà Lan có thể sớm bị sa thải.

Liverpool và HLV Slot đang trải qua chuỗi trận đáng báo động.

Liverpool tiếp tục lâm vào tình cảnh đáng báo động khi bị đội ở nhóm cuối bảng Burnley cầm hòa 1-1 ở vòng 22 Premier League vào đêm 17/1.

Ngay sau trận, Telegraph tiết lộ huấn luyện viên Arne Slot được ban lãnh đạo Liverpool triệu tập tham gia một cuộc họp khẩn cấp kéo dài đến nửa đêm (theo giờ địa phương).

Cuộc họp có sự tham gia của toàn bộ hội đồng quản trị Fenway Sports Group (FSG), để đưa ra quyết định về tương lai của HLV Slot. Gần như chiến lược gia người Hà Lan sẽ bị sa thải, sau chuỗi kết quả không tốt, đặc biệt là trận hòa 1-1 trước Burnley tại Anfield ngày 17/1.

Đây là trận hòa thứ tư liên tiếp của Liverpool ở Premier League. Việc Liverpool sẵn sàng sớm sa thải Slot cũng xuất phát từ việc Xabi Alonso, cựu tiền vệ huyền thoại của CLB, rất hào hứng với khả năng tiếp quản vị trí huấn luyện viên giữa mùa.

Nếu FSG quyết định sa thải Slot, Alonso được xem là ứng cử viên hàng đầu và khả năng cao sẽ nhận lời. Đây là cơ sở để ban lãnh đạo Liverpool tự tin, bởi họ đánh giá Alonso cao hơn Slot.

Hiển nhiên, nếu muốn chấm dứt hợp đồng với Slot, Liverpool sẽ phải trả cái giá không dễ chịu. Slot vẫn còn hợp đồng đến năm 2027 sau khi ký thỏa thuận 3 năm để rời Feyenoord và tiếp quản Liverpool vào mùa hè 2024.

Mức lương của ông hiện vào khoảng 6,6 triệu bảng mỗi năm, chưa kể các khoản thưởng theo danh hiệu. Nếu sa thải Slot ngay lúc này, Liverpool sẽ phải chi hơn 10 triệu bảng tiền đền bù cho chiến lược gia 47 tuổi.