Ronaldo gây phẫn nộ

Rạng sáng 18/1, Cristiano Ronaldo không ghi bàn nhưng để lại nhiều tranh cãi trong trận thắng 3-2 của Al Nassr trước Al Shabab.

Ronaldo dúi đầu thủ môn đội khách.

Phút 76, Abdulrahman Ghareeb tận dụng tình huống lộn xộn để tung cú sút căng, nâng tỷ số lên 3-2 cho Al Nassr. Khi bóng đi vào lưới, Ronaldo dúi đầu thủ thành Marcelo Grohe, sau đó mới chạy ra ăn mừng cùng đồng đội.

Chưa dừng ở đó, lão tướng người Bồ Đào Nha còn liên tục chế giễu người hâm mộ đội khách sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Động thái này khiến CR7 vấp phải sự chỉ trích trên mạng xã hội.

"Ronaldo làm cái quái gì vậy", một fan bình luận. "Chế nhạo đối thủ yếu hơn trong khi bản thân cũng không ghi bàn, Ronaldo thật ngớ ngẩn", người thứ 2 viết. "Al Nassr cũng sẽ như Al Shabab, không có danh hiệu", một CĐV khác lên tiếng.

Trong khi đó, Ronaldo lại đăng dòng trạng thái đầy tự hào sau khi giành 3 điểm: "Chúng ta đã làm những gi cần làm. Cảm ơn sự ủng hộ từ người hâm mộ".

Ở trận này, cựu sao MU thi đấu nhạt nhòa với 3 cú sút, 1 trong số đó đi trúng đích và 34 lần chạm bóng. Theo Flashscore, Ronaldo chỉ nhận 6,7 điểm, thấp gần nhất bên phía Al Nassr.

Với 3 điểm giành được trước đối thủ đang đua trụ hạng, Al Nassr tạm thu hẹp khoảng cách với Al Hilal xuống còn 4 điểm. Ở vòng này, đối thủ của Malcom và đồng đội là Neom SC, CLB đứng thứ 10.