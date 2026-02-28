Trọng tài bỏ dỡ trận đấu gần 3 phút ở Premier League

Rạng sáng 28/2, trọng tài Craig Pawson đột ngột rời sân và chạy thẳng vào đường hầm ở phút 69 trong trận Wolves thắng Aston Villa 2-0 thuộc vòng 28 Premier League.

Trọng tài Craig Pawson chỉnh lại trang phục sau khi bỏ vào đường hầm khoảng 3 phút.

Vị vua áo đen biến mất gần 3 phút, để cầu thủ 2 đội đứng chờ giữa cơn mưa như trút tại Molineux. Đáng chú ý, không có thông báo chính thức nào được đưa ra.

Khi quay lại sân, trọng tài Pawson phải chỉnh lại trang phục để chuẩn bị cho bóng lăn trở lại. Một số nguồn tin cho rằng ông gặp trục trặc với thiết bị liên lạc.

Tuy nhiên trên khán đài, CĐV phản ứng bằng màn chế giễu mỉa mai. Người hâm mộ đồng thanh hô vang những khẩu hiệu châm chọc khi Pawson quay lại điều khiển trận đấu.

Trên mạng xã hội, làn sóng bình luận hài hước cũng bùng nổ, cho rằng sự cố khiến ông mất thời gian chạy thẳng vào phòng vệ sinh khẩn cấp.

Sau quãng gián đoạn kỳ lạ, trận đấu tiếp tục và đội chủ nhà tận dụng cơ hội tốt hơn. Joao Gomes và Rodrigo Gomes lần lượt lập công giúp Wolves thắng 2-0. Đây mới là trận thắng thứ 2 trên sân nhà của họ mùa này, nhưng mang ý nghĩa đặc biệt khi giáng đòn mạnh vào tham vọng dự Champions League của Villa.

Đoàn quân của Unai Emery bước vào trận với mục tiêu củng cố vị trí thứ 3 trong cuộc đua top 4. Thất bại khiến họ nguy cơ bị Manchester United vượt mặt nếu "Quỷ đỏ" thắng Crystal Palace vào tối 1/3. Trong khi đó, Liverpool và Chelsea cũng có cơ hội rút ngắn cách biệt xuống còn 3 điểm.

Cuộc đua top 4 vì thế tiếp tục đảo chiều trước 10 vòng cuối. Villa thậm chí còn đối diện lịch thi đấu khắc nghiệt khi lần lượt chạm trán Chelsea và MU, xen giữa là chuyến làm khách trên đất Pháp gặp Lille tại Europa League.

