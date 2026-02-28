Giám đốc Malaysia khen cách làm việc của CAS

Sau phiên điều trần kéo dài 12 tiếng tại Lausanne, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về đơn kháng cáo của bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA treo giò.

Rob Friend khá lạc quan về án phạt của Malaysia.

Phiên xử diễn ra hôm 26/2 tại Thụy Sĩ khép lại mà chưa có phán quyết ngay lập tức, trái với kỳ vọng của một bộ phận người hâm mộ Malaysia. Theo người phát ngôn CAS, một quyết định ngắn gọn dự kiến được công bố vào tuần tới, trong khi bản án đầy đủ bằng văn bản sẽ được phát hành sau đó.

Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia, Rob Friend, chia sẻ rằng quá trình tranh tụng diễn ra căng thẳng nhưng mang lại tín hiệu tích cực. Ông cho biết phía Malaysia đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong nhiều tháng và tự tin với những lập luận đưa ra trước hội đồng xét xử.

Chia sẻ với Timesport, Rob Friend cho biết: "Đó là một tuần làm việc hiệu quả. Phiên điều trần kéo dài 12 tiếng. FIFA có đội ngũ luật sư của họ, chúng tôi có luật sư riêng cùng với FIFPRO và các cầu thủ. Về quan điểm của chúng tôi, tôi nghĩ chúng tôi có cơ sở để lạc quan".

Friend cho biết phán quyết sẽ không được đưa ra ngay lập tức. CAS thông báo thời gian có thể dao động từ vài ngày đến vài tuần. Việc duy nhất mà phía Malaysia có thể làm đến lúc này chỉ có thể là chờ đợi.

Phán quyết sắp tới của CAS sẽ quyết định số phận của bảy cầu thủ và ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch nhân sự của đội tuyển quốc gia Malaysia trong thời gian tới.

Bảy cầu thủ gốc nước ngoài gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel bị FIFA treo giò 12 tháng từ tháng 9 năm ngoái vì vi phạm liên quan đến việc làm giả tài liệu về điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Mỗi cầu thủ còn bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cũng bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ.

