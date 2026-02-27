Ba kịch bản cho số phận 7 cầu thủ Malaysia

Phán quyết sắp tới từ CAS sẽ quyết định liệu 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia được tiếp tục thi đấu hay phải đối mặt án treo giò kéo dài.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch đang chờ quyết định cuối cùng từ Toà án Trọng tài Thể thao (CAS).

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch đang chờ quyết định cuối cùng từ Toà án Trọng tài Thể thao (CAS). Đây là bước đi tiếp theo sau khi FIFA phạt FAM 350.000 CHF, mỗi cầu thủ 2.000 CHF và treo giò 12 tháng vì liên quan đến cáo buộc làm giả tài liệu.

Đơn kháng cáo từng bị Ủy ban Kháng cáo của FIFA bác bỏ. Tuy nhiên, CAS tạm hoãn án treo giò trong thời gian chờ xét xử, cho phép các cầu thủ trở lại thi đấu cho CLB. Khi phán quyết cuối cùng được công bố, cục diện có thể thay đổi theo ba hướng khác nhau.

Giữ nguyên án phạt

Nếu CAS bác kháng cáo, lệnh treo giò 12 tháng sẽ có hiệu lực trở lại. Khi đó, 7 cầu thủ có thể tiếp tục bị cấm thi đấu trong thời gian còn lại của án phạt.

Tác động chuyên môn là điều dễ thấy. Malaysia sẽ mất một nhóm cầu thủ nhập tịch từng được kỳ vọng nâng tầm đội tuyển. Các CLB chủ quản cũng chịu ảnh hưởng khi không thể sử dụng lực lượng quan trọng.

Quan trọng hơn, FAM sẽ đối diện sức ép lớn từ dư luận sau khi thất bại ở cấp độ pháp lý cao nhất của bóng đá quốc tế.

Giảm nhẹ án phạt

CAS có thể chấp nhận một phần lập luận của phía Malaysia. Khi đó, án phạt có thể được rút ngắn hoặc điều chỉnh. Thời gian đã tạm thi hành án trước đây có thể được tính vào tổng thời gian treo giò.

Đây là phương án giúp các cầu thủ sớm ổn định sự nghiệp. FAM vẫn chịu tổn thất về tài chính và hình ảnh, nhưng thiệt hại chuyên môn được hạn chế.

Kịch bản này thường xuất hiện khi cơ quan xét xử đánh giá có sai sót trong quy trình hoặc mức phạt ban đầu bị xem là quá nặng.

Hủy bỏ án phạt

Khả năng cuối cùng là CAS chấp thuận toàn bộ kháng cáo. Nếu điều đó xảy ra, 7 cầu thủ được thi đấu bình thường và FAM tránh được hệ lụy dài hạn.

Tuy nhiên, đây là kịch bản phụ thuộc vào việc hội đồng trọng tài đánh giá lại toàn bộ hồ sơ và chứng cứ. CAS là cơ quan độc lập và không chịu ràng buộc bởi kết luận trước đó của FIFA, nhưng việc đảo ngược hoàn toàn phán quyết không phải điều dễ xảy ra.

Dù kết quả theo hướng nào, quyết định của CAS sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch nhân sự của bóng đá Malaysia trong thời gian tới. Trong lúc chờ thông báo chính thức, mọi kịch bản vẫn để ngỏ, và chỉ một phán quyết cũng đủ làm thay đổi tương lai của 7 cầu thủ này.