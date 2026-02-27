CAS sắp ra phán quyết vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ chờ quyết định cuối cùng từ Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS) sau án phạt của FIFA.

Số phận 7 cầu thủ Malaysia chờ quyết định cuối cùng của CAS

Người hâm mộ bóng đá Malaysia sẽ phải đợi thêm ít ngày để biết kết quả kháng cáo liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch của “Harimau Malaya”. Theo thông tin từ Tòa án Trọng tài Thể thao, phán quyết dự kiến được công bố vào tuần tới.

Sau phiên điều trần diễn ra hôm 26/2, đại diện CAS cho biết hội đồng xét xử cần thêm thời gian để thảo luận và xem xét các lập luận từ hai phía. Thời điểm cụ thể chưa được ấn định, nhưng quyết định sơ bộ, chưa kèm bản giải thích chi tiết, nhiều khả năng sẽ được đưa ra trong tuần sau.

Do đây là vụ việc thu hút sự quan tâm lớn, CAS sẽ phát hành thông cáo báo chí khi có kết quả. Bản giải thích đầy đủ sẽ được gửi tới các bên liên quan. Nếu không có yêu cầu bảo mật, nội dung phán quyết sẽ được đăng tải trên trang web chính thức của CAS.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Malaysia cùng bảy cầu thủ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel đã tham dự phiên điều trần liên quan đến cáo buộc làm giả tài liệu.

Tháng 9 năm ngoái, FIFA phạt FAM 350.000 CHF (khoảng 1,8 triệu RM). Mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF (khoảng 10.650 RM) và treo giò 12 tháng khỏi mọi hoạt động bóng đá. Đến tháng 11, Ủy ban Kháng cáo của FIFA bác đơn, giữ nguyên án phạt.

FAM sau đó tiếp tục kháng cáo lên CAS. Tháng 1 vừa qua, CAS quyết định tạm hoãn lệnh treo giò 12 tháng, cho phép các cầu thủ trở lại thi đấu cho CLB trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Quyết định sắp tới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của nhóm cầu thủ này và kế hoạch nhân sự của bóng đá Malaysia trong thời gian tới.