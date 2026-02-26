LĐBĐ Malaysia bị phạt

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vì vi phạm quy định tổ chức trận đấu quốc tế.

Theo thông báo từ AFC, FAM bị phạt 1.250 USD do không tuân thủ Điều 11.1 trong Bộ Quy định về các trận đấu và giải đấu quốc tế. Sai phạm liên quan đến thủ tục xin phép tổ chức 2 trận đấu quốc tế, trong đó có trận giao hữu giữa Timor Leste và Negeri Sembilan FC (Malaysia) diễn ra ngày 9/11/2025.

AFC kết luận phía LĐBĐ Malaysia nộp đơn xin cấp phép nhưng không đảm bảo đầy đủ quy trình theo quy định hiện hành. Đáng chú ý, đây là lần thứ 4 FAM tái phạm cùng một lỗi trong thời gian bị theo dõi kỷ luật, khiến cơ quan quản lý bóng đá châu lục buộc phải đưa ra chế tài.

FAM phải hoàn tất việc nộp phạt trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm nhận được thông báo chính thức. Động thái cho thấy AFC đang siết chặt công tác quản lý hành chính và quy trình cấp phép đối với các trận đấu quốc tế, kể cả những trận mang tính chất giao hữu.

Suốt một năm qua, FAM liên tục bị AFC xử phạt do vi phạm liên quan đến việc tổ chức trận đấu. Hành động tái phạm nhiều lần được cho là ảnh hưởng lớn đến uy tín của FAM trong mắt AFC.

Ngoài ra, FAM còn đối mặt với lệnh trừng phạt nặng từ các tổ chức bóng đá thế giới. Hiện Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chuẩn bị đưa ra phán quyết cuối cùng liên quan tới vụ 7 cầu thủ nhập tịch. Khả năng cao tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 ở các trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027 với Nepal và Việt Nam.