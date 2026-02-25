7 cầu thủ Malaysia khó trắng án

Bảy cầu thủ bị FIFA treo giò 12 tháng vì hồ sơ nhập tịch giả mạo sẽ biết số phận khi Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) công bố phán quyết cuối tuần này.

Gabriel Palmero và 6 cầu thủ Malaysia đang chờ phán quyết.

Tại Kuala Lumpur, sự chú ý đang dồn về quyết định của CAS liên quan đến Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Tháng 9 năm ngoái, FIFA ban hành án cấm thi đấu 12 tháng với nhóm cầu thủ này vì sử dụng tài liệu không hợp lệ trong quá trình xin đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia.

Theo luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli, CAS sẽ xem xét toàn bộ lập luận mà đội ngũ pháp lý của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đưa ra trong phiên điều trần.

Ông cho biết: "Tôi cho rằng có cơ sở để giảm án vì các cầu thủ không trực tiếp tham gia vào hành vi làm giả. Tuy nhiên, cũng có lý do để giữ nguyên hoặc thậm chí tăng nặng. Các cầu thủ không thực sự quan tâm đến quá trình nộp hồ sơ và bị phát hiện đưa ra những lời khai mâu thuẫn trong quá trình kháng cáo lên FIFA".

LĐBĐ Malaysia đang chờ phán quyết của CAS.

Tháng 1 vừa qua, CAS cho phép tạm hoãn thi hành án để các cầu thủ tiếp tục thi đấu trong khi chờ phán quyết. Dù vậy, luật sư này nhấn mạnh lệnh tạm hoãn không phản ánh khả năng thắng kiện. Theo ông, đây chỉ là biện pháp bảo toàn hiện trạng khi có cơ sở sơ bộ để xem xét kháng cáo, chứ chưa phải kết luận về nội dung vụ việc.

Nik Erman nhận định bước ngoặt xảy ra khi FAM thừa nhận chỉnh sửa tài liệu trong phiên điều trần với FIFA. Ông đánh giá cao sự trung thực, nhưng cho rằng quyết định này có thể chưa được cân nhắc đầy đủ về hệ quả pháp lý.

Ông đặt ra hàng loạt câu hỏi: Ai thực hiện chỉnh sửa, quy trình kiểm soát hồ sơ ra sao, trách nhiệm thuộc về cá nhân hay bộ phận nào. Theo ông, bóng đá Malaysia cần làm rõ những điểm này trước khi rút ra bài học.

Dù vậy, Nik Erman khẳng định tranh cãi hiện tại không đồng nghĩa phải dừng chương trình nhập tịch. Điều quan trọng là siết chặt quản trị và minh bạch quy trình, để tránh lặp lại sai sót trong tương lai.

Đình Bắc nói gì sau trận thắng thuyết phục Malaysia Chia sẻ sau trận thắng thuyết phục U22 Malaysia, Đình Bắc cho biết màn trình diễn của U22 Việt Nam là thành quả xứng đáng cho nỗ lực luyện tập suốt một tuần qua của toàn đội.