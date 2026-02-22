HLV Malaysia tuyên bố muốn đánh bại Việt Nam

Peter Cklamovski khẳng định vẫn gắn bó với tuyển Malaysia và đặt mục tiêu đánh bại Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 31/3.

HLV Peter Cklamovski muốn đánh bại Việt Nam.

Giữa lúc xuất hiện tin đồn có thể rời vị trí giống người tiền nhiệm Kim Pan Gon, HLV trưởng tuyển Malaysia Peter Cklamovski lên tiếng dứt khoát việc vẫn ở lại và toàn tâm cho đội tuyển Malaysia.

"Vâng, tôi vẫn ở đây. Đó là câu trả lời rõ ràng nhất", nhà cầm quân người Australia nói khi được hỏi về khả năng chia tay đội tuyển.

Trước đó, Kim Pan Gon từng từ chức vào tháng 7/2024 dù còn hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), khiến dư luận lo ngại kịch bản tương tự có thể lặp lại.

Cklamovski thừa nhận có nhận được sự quan tâm từ các đội bóng nước ngoài. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh động lực lớn nhất của mình là cùng Malaysia tạo nên dấu ấn riêng. "Tôi có cơ hội ra đi. Nhưng tôi muốn làm điều đặc biệt với đội tuyển quốc gia", ông chia sẻ.

HLV 47 tuổi cho biết ông chỉ cân nhắc tương lai nếu đội bóng thiếu tiến bộ hoặc mất khát khao. Còn hiện tại, mọi suy nghĩ đều hướng về trận gặp Việt Nam tại Hà Nội ngày 31/3 thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

"Chúng tôi chờ đợi thử thách khi phải đá sân khách. Mục tiêu là đến đó và chiến thắng. Đó là cách khiến người Malaysia tự hào", Cklamovski nói. Ông khẳng định sức mạnh của Malaysia nằm ở sự gắn kết của 11 cầu thủ trên sân, chứ không phụ thuộc vào hoàn cảnh.

Liên quan đến án phạt của FIFA với bảy cầu thủ nhập tịch, Cklamovski cho biết ông không để điều đó chi phối kế hoạch chuyên môn. Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) sẽ ra phán quyết ngày 26/2. Tuy nhiên, HLV Malaysia nhấn mạnh ông chỉ tập trung vào những cầu thủ sẵn sàng thi đấu ở thời điểm hiện tại.

Phát biểu của HLV Cklamovski cho thấy Malaysia bước vào trận đấu với quyết tâm cao. Trận cầu tại Hà Nội hứa hẹn sẽ là màn so tài căng thẳng, khi cả hai đội đều hiểu rằng tháng 3 có thể quyết định tấm vé dự Asian Cup 2027.