Báo cáo của FIFA dập tắt cơ hội cho bóng đá Malaysia?

FIFA công bố bản báo cáo thường niên về các vụ kháng cáo bóng đá tại Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) trong năm 2025, với 81% quyết định ban đầu được giữ nguyên hoặc chỉ điều chỉnh rất nhỏ.

Malaysia được dự đoán rất khó lật ngược phán quyết của FIFA.

Trong năm 2025, CAS ghi nhận 346 đơn kháng cáo liên quan đến các quyết định của FIFA. Trong số 73 phán quyết được CAS xét xử trực tiếp vào nội dung vụ việc (không bị bác vì thủ tục - PV), có 59 vụ (81%) bị bác toàn bộ hoặc phần lớn kháng cáo, qua đó củng cố hiệu lực án phạt ban đầu.

Chỉ 8 vụ (11%) bị hủy hoặc trả hồ sơ xem xét lại, còn 6 vụ (8%) bị tuyên không đủ điều kiện thụ lý. Tỷ lệ này phản ánh các quyết định kỷ luật và pháp lý của FIFA có nền tảng tương đối vững chắc. Ngoài ra, cánh cửa lật ngược án phạt tại CAS tồn tại, nhưng không rộng.

Những con số ấy đặc biệt đáng lưu tâm trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang theo đuổi đơn kháng cáo liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch. Malaysia đối mặt với một tiền lệ không mấy thuận lợi với hơn 8 trên 10 quyết định của FIFA trong năm qua được giữ nguyên khi bị kháng cáo.

Dĩ nhiên, mỗi hồ sơ là một trường hợp riêng biệt, phụ thuộc vào căn cứ pháp lý, chứng cứ bổ sung và lập luận chuyên môn tại phiên điều trần. CAS có thể điều chỉnh mức phạt vì nhiều yếu tố hoặc xuất hiện tình tiết mới. Tuy nhiên, dữ liệu năm 2025 cho thấy việc đảo chiều hoàn toàn quyết định của FIFA là rất khó.

Ban đầu, FIFA phạt FAM và cấm thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ. Tuy nhiên, CAS tạm gỡ án phạt. Phiên điều trần trực tiếp vào ngày 26/2 sẽ phán quyết bóng đá Malaysia. Nếu CAS giữ nguyên án phạt, Malaysia sẽ bị xử thua Việt Nam 0-3 ở vòng loại Asian Cup 2027.

