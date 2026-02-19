Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Báo cáo của FIFA dập tắt cơ hội cho bóng đá Malaysia?

  • Thứ năm, 19/2/2026 12:45 (GMT+7)
  • 20 giờ trước

FIFA công bố bản báo cáo thường niên về các vụ kháng cáo bóng đá tại Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) trong năm 2025, với 81% quyết định ban đầu được giữ nguyên hoặc chỉ điều chỉnh rất nhỏ.

Malaysia được dự đoán rất khó lật ngược phán quyết của FIFA.

Trong năm 2025, CAS ghi nhận 346 đơn kháng cáo liên quan đến các quyết định của FIFA. Trong số 73 phán quyết được CAS xét xử trực tiếp vào nội dung vụ việc (không bị bác vì thủ tục - PV), có 59 vụ (81%) bị bác toàn bộ hoặc phần lớn kháng cáo, qua đó củng cố hiệu lực án phạt ban đầu.

Chỉ 8 vụ (11%) bị hủy hoặc trả hồ sơ xem xét lại, còn 6 vụ (8%) bị tuyên không đủ điều kiện thụ lý. Tỷ lệ này phản ánh các quyết định kỷ luật và pháp lý của FIFA có nền tảng tương đối vững chắc. Ngoài ra, cánh cửa lật ngược án phạt tại CAS tồn tại, nhưng không rộng.

Những con số ấy đặc biệt đáng lưu tâm trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang theo đuổi đơn kháng cáo liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch. Malaysia đối mặt với một tiền lệ không mấy thuận lợi với hơn 8 trên 10 quyết định của FIFA trong năm qua được giữ nguyên khi bị kháng cáo.

Dĩ nhiên, mỗi hồ sơ là một trường hợp riêng biệt, phụ thuộc vào căn cứ pháp lý, chứng cứ bổ sung và lập luận chuyên môn tại phiên điều trần. CAS có thể điều chỉnh mức phạt vì nhiều yếu tố hoặc xuất hiện tình tiết mới. Tuy nhiên, dữ liệu năm 2025 cho thấy việc đảo chiều hoàn toàn quyết định của FIFA là rất khó.

Ban đầu, FIFA phạt FAM và cấm thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ. Tuy nhiên, CAS tạm gỡ án phạt. Phiên điều trần trực tiếp vào ngày 26/2 sẽ phán quyết bóng đá Malaysia. Nếu CAS giữ nguyên án phạt, Malaysia sẽ bị xử thua Việt Nam 0-3 ở vòng loại Asian Cup 2027.

Jhon Duran đấu vật ở trận ra mắt CLB Nga Hôm 18/2, Jhon Duran có pha phạm lỗi xấu xí ở trận giao hữu ra mắt Zenit thắng Krasnodar 1-0.

Nét mặt u sầu của cầu thủ nhập tịch Malaysia khi ra mắt CLB mới

Việc Kuching City thuộc giải Malaysia thông báo ký hợp đồng với cầu thủ nhập tịch Gabriel Palmero vào 10/2 thoạt nhìn giống như một cuộc hồi sinh. Nhưng sự thật thì sao?

11:15 12/2/2026

AFC: Việt Nam khiếu nại bóng đá Malaysia

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor Paul John xác nhận Việt Nam gửi đơn khiếu nại liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia.

14:51 11/2/2026

Báo Malaysia ngỡ ngàng với dự án sân Trống Đồng

Truyền thông Malaysia dành sự quan tâm đặc biệt cho dự án sân Trống Đồng của Việt Nam, coi đây là bước đi đầy tham vọng trong nỗ lực vươn tầm trên bản đồ bóng đá thế giới.

19:22 9/2/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

Đọc tiếp

MU van co dang dap cua Amorim hinh anh

MU vẫn có dáng dấp của Amorim

17 phút trước 08:40 20/2/2026

0

Matheus Cunha khẳng định dấu ấn của Ruben Amorim vẫn hiện diện trong chuỗi thăng hoa gần đây của Manchester United, bất chấp việc đội bóng đang khởi sắc dưới thời Michael Carrick.

MU dat dau cham het cho Mount? hinh anh

MU đặt dấu chấm hết cho Mount?

18 phút trước 08:39 20/2/2026

0

MU nghiêm túc cân nhắc khả năng bán đứt Mason Mount ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, khi tiền vệ người Anh dần bị gạt khỏi kế hoạch dài hạn tại Old Trafford.

MU sap 'giai phong' 65 trieu tien luong hinh anh

MU sắp 'giải phóng' 65 triệu tiền lương

19 phút trước 08:38 20/2/2026

0

Việc hàng loạt trụ cột có thể rời đi hè này giúp Manchester United đứng trước cơ hội tái cấu trúc mạnh tay quỹ lương và mở đường cho một cuộc cải tổ thực sự.

