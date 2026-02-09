Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Báo Malaysia ngỡ ngàng với dự án sân Trống Đồng

  Thứ hai, 9/2/2026 19:22 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Truyền thông Malaysia dành sự quan tâm đặc biệt cho dự án sân Trống Đồng của Việt Nam, coi đây là bước đi đầy tham vọng trong nỗ lực vươn tầm trên bản đồ bóng đá thế giới.

Sân Trống Đồng của Việt Nam gây chú ý mạnh mẽ.

Theo tờ Metro Malaysia, việc Việt Nam công bố thiết kế sân vận động bóng đá có sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi là tuyên bố mạnh mẽ về tầm nhìn dài hạn. Tờ báo này nhấn mạnh nếu hoàn thành đúng tiến độ, Trống Đồng sẽ trở thành sân vận động lớn nhất hành tin.

Điều khiến báo Malaysia ấn tượng không chỉ nằm ở quy mô, mà còn ở thông điệp văn hóa mà Việt Nam gửi gắm. Thiết kế lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn được xem là sự kết hợp khéo léo giữa bản sắc truyền thống và kiến trúc hiện đại.

"Trống Đồng không phải là sân đa năng thông thường. Việc thiết kế chuyên biệt cho bóng đá, cùng mái che di động được quảng bá lớn nhất thế giới, cho thấy Việt Nam đang hướng tới những tiêu chuẩn rất cao, đủ khả năng cạnh tranh quyền đăng cai các giải đấu lớn như World Cup hay Olympic trong tương lai", Metro Malaysia viết.

Tuy vậy, tờ báo cũng đặt ra dấu hỏi về bài toán vận hành và hiệu quả lâu dài: "Đi kèm khoản đầu tư khổng lồ của Khu đô thị Thể thao Olympic là sức ép phải chứng minh hiệu quả khai thác lâu dài, chứ không dừng ở quy mô xây dựng".

Trước đó, tờ Daily Mail (báo Anh) cũng ấn tượng với dự án sân Trống Đồng, thậm chí so sánh với sân Old Trafford.

Theo quy hoạch, toàn bộ khu đô thị thể thao Olympic có quy mô khoảng 10.000 ha. Sân Trống Đồng dự kiến hoàn thành vào năm 2028, trong khi toàn bộ Khu đô thị Thể thao Olympic, gồm hệ thống giao thông, khu đô thị mới và các hạng mục thể thao phụ trợ, sẽ hoàn tất vào năm 2035.

Sân Trống Đồng lên báo Anh, được so sánh với Old Trafford

Truyền thông Anh đưa tin Việt Nam khởi công xây dựng sân vận động Trống Đồng tại Hà Nội với sức chứa dự kiến 135.000 chỗ, trở thành sân bóng lớn nhất thế giới và vượt xa quy mô của Old Trafford.

18 giờ trước

Hai khoảnh khắc khiến fan MU sững sờ

Tối 30/8 (giờ Hà Nội), CĐV MU ngỡ ngàng khi chứng kiến Amad Diallo hỏng ăn trước khung thành bỏ trống, đồng thời Matheus Cunha dính chấn thương.

22:28 30/8/2025

Thầy trò Lê Huỳnh Đức trở lại mặt đất

CLB Công an TP.HCM nhận thất bại 0-3 trước Thể Công Viettel ở vòng 2 V.League 2025/26 trên sân Hàng Đẫy tối 22/8, đồng thời bộc lộ nhiều khoảng trống trong khâu phòng ngự.

21:22 22/8/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

AFC phat futsal Viet Nam hinh anh

AFC phạt futsal Việt Nam

39 phút trước 19:41 9/2/2026

0

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố loạt quyết định kỷ luật liên quan đến tuyển futsal Việt Nam tại giải futsal châu Á 2026 tổ chức ở Indonesia.

Bong da chon Mainoo, khong cho Amorim hinh anh

Bóng đá chọn Mainoo, không chờ Amorim

57 phút trước 19:23 9/2/2026

0

Kobbie Mainoo thăng hoa khi Ruben Amorim rời MU với một hệ thống chưa kịp "đơm hoa kết quả", qua đó phơi bày sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao.

