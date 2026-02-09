Báo Malaysia ngỡ ngàng với dự án sân Trống Đồng

Truyền thông Malaysia dành sự quan tâm đặc biệt cho dự án sân Trống Đồng của Việt Nam, coi đây là bước đi đầy tham vọng trong nỗ lực vươn tầm trên bản đồ bóng đá thế giới.

Sân Trống Đồng của Việt Nam gây chú ý mạnh mẽ.

Theo tờ Metro Malaysia, việc Việt Nam công bố thiết kế sân vận động bóng đá có sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi là tuyên bố mạnh mẽ về tầm nhìn dài hạn. Tờ báo này nhấn mạnh nếu hoàn thành đúng tiến độ, Trống Đồng sẽ trở thành sân vận động lớn nhất hành tin.

Điều khiến báo Malaysia ấn tượng không chỉ nằm ở quy mô, mà còn ở thông điệp văn hóa mà Việt Nam gửi gắm. Thiết kế lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn được xem là sự kết hợp khéo léo giữa bản sắc truyền thống và kiến trúc hiện đại.

"Trống Đồng không phải là sân đa năng thông thường. Việc thiết kế chuyên biệt cho bóng đá, cùng mái che di động được quảng bá lớn nhất thế giới, cho thấy Việt Nam đang hướng tới những tiêu chuẩn rất cao, đủ khả năng cạnh tranh quyền đăng cai các giải đấu lớn như World Cup hay Olympic trong tương lai", Metro Malaysia viết.

Tuy vậy, tờ báo cũng đặt ra dấu hỏi về bài toán vận hành và hiệu quả lâu dài: "Đi kèm khoản đầu tư khổng lồ của Khu đô thị Thể thao Olympic là sức ép phải chứng minh hiệu quả khai thác lâu dài, chứ không dừng ở quy mô xây dựng".

Trước đó, tờ Daily Mail (báo Anh) cũng ấn tượng với dự án sân Trống Đồng, thậm chí so sánh với sân Old Trafford.

Theo quy hoạch, toàn bộ khu đô thị thể thao Olympic có quy mô khoảng 10.000 ha. Sân Trống Đồng dự kiến hoàn thành vào năm 2028, trong khi toàn bộ Khu đô thị Thể thao Olympic, gồm hệ thống giao thông, khu đô thị mới và các hạng mục thể thao phụ trợ, sẽ hoàn tất vào năm 2035.