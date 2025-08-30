Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hai khoảnh khắc khiến fan MU sững sờ

  • Thứ bảy, 30/8/2025 22:28 (GMT+7)
Tối 30/8 (giờ Hà Nội), CĐV MU ngỡ ngàng khi chứng kiến Amad Diallo hỏng ăn trước khung thành bỏ trống, đồng thời Matheus Cunha dính chấn thương.

MU đang gặp nhiều khó khăn.

Trên sân Old Trafford, ở vòng 3 Premier League, MU sớm có bàn mở tỷ số trước Burnley với pha phản lưới nhà của Josh Cullen ở phút 27. Tuy nhiên, hai tình huống sau đó khiến fan "Quỷ đỏ" đứng ngồi không yên.

Phút 31, tin xấu đến với MU khi Matheus Cunha phải rời sân vì chấn thương gân kheo. Tiền đạo này ôm lấy đùi và tệnh tễnh bước ra ngoài sân. Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Ruben Amorim ôm đầu cho thấy ca chấn thương không hề nhẹ.

Dù vậy, quyết định sau đó của HLV Amorim khiết tất cả ngỡ ngàng. Tân binh trị giá 80 triệu euro của MU là Benjamin Sesko không được tung vào sân, thay vào đó là Joshua Zirkzee. Nhiều CĐV MU khó hiểu trước động thái của HLV Amorim.

Đến phút 45+5, Amad Diallo có cơ hội tuyệt vời để gia tăng cách biệt sau đường chuyền của Bryan Mbeumo, nhưng cầu thủ người Bờ Biển Ngà bỏ lỡ một cách khó tin. Anh đệm bóng vọt xà trong tư thế đối mặt với khung thành bỏ trống.

MU đang nỗ lực để cải thiện phong độ.

MU làm chủ thế trận trong hiệp một khi tung ra tới 15 cú sút, kiểm soát bóng với thời lượng 60%, nhưng chỉ 2 lần đưa bóng trúng đích. Khâu dứt điểm một lần nữa là vấn đề lớn.

Ở trận này, Matheus Cunha bất ngờ dính chấn thương gân kheo, nhiều khả năng nghỉ vài tuần. Đây là đòn giáng nặng cho Manchester United.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

