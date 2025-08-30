Amorim có bến đỗ mới nếu rời MU

Benfica sẽ xem xét bổ nhiệm HLV Ruben Amorim nếu chiến lược gia này rời MU.

Amorim nguy cơ bị MU sa thải. Ảnh: Reuters.

Times cho biết Benfica xem Amorim là một lựa chọn thú vị trên ghế huấn luyện. Joao Noronha Lopes, một trong năm ứng cử viên đang chạy đua cho chức Chủ tịch Benfica, được cho là rất muốn đón Amorim về sân Estadio de Luz làm việc.

“Ông ấy là một HLV xuất sắc và hiện còn hợp đồng với MU. Tôi sẽ không nói gì ảnh hưởng đến Benfica, vì họ có một trận đấu rất quan trọng sắp tới", ông Lopes ẩn ý.

Nhiều nguồn tin tại Bồ Đào Nha cho biết nếu giành chiến thắng cuộc bầu cử chủ tịch vào tháng 10, ông Lopes sẽ bổ nhiệm Amorim. Hiện tại, Benfica được dẫn dắt bởi Bruno Lage, cựu HLV của Wolves, và đã có hai chiến thắng trong hai trận đấu đầu mùa giải.

Amorim xây dựng danh tiếng khi dẫn dắt Sporting CP, giúp CLB giành hai chức vô địch quốc nội trong bốn năm. Khi còn là cầu thủ, Amorim chơi hơn 150 trận và giành ba chức vô địch trong chín năm tại Benfica. Ông từng được các CĐV tại đây yêu mến.

Tương lai của Amorim tại sân Old Trafford đang bị lung lay khi đội vừa bị Grimsby loại khỏi League Cup. Theo Times, Amorim vẫn nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo MU và sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng trong trận gặp Burnley vào đêm 30/8.

Nguồn tin cũng khẳng định nếu MU tiếp tục không đạt được kết quả tích cực trước Burnley, Amorim có nguy cơ bị sa thải.

