Chelsea lập kỷ lục về chiêu mộ cầu thủ

  • Thứ bảy, 30/8/2025 08:11 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Chelsea đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ tấn công Facundo Buonanotte từ Brighton & Hove Albion, đánh dấu một thương vụ bất ngờ khi kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp khép lại.

Buonanotte gây chú ý với lối chơi thiên về kỹ thuật, rê bóng điêu luyện và khả năng ghi bàn ấn tượng.

Theo The Athletic, đây là hợp đồng cho mượn, không bao gồm điều khoản bắt buộc mua đứt, nhưng sẽ khiến "The Blues" lập kỷ lục chiêu mộ cầu thủ mới trong 4 năm qua. Trước đó, "The Blues" cũng sắp hoàn tất việc chiêu mộ Alejandro Garnacho từ Manchester United với giá 46,2 triệu euro.

Theo Opta, nếu hoàn tất vụ Buonanotte và Garnacho, Chelsea sẽ đem về 52 cầu thủ mới chỉ trong 4 năm (8 kỳ chuyển nhượng gần nhất), con số vượt xa bất cứ CLB nào trong top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Buonanotte, người ghi 6 bàn và 3 kiến tạo trong 35 trận khi chơi theo dạng cho mượn tại Leicester City mùa trước, được kỳ vọng giảm bớt gánh nặng cho Cole Palmer ở vị trí tiền vệ tấn công.

Chelsea chiêu mộ Buonanotte sau khi mục tiêu hàng đầu của họ, Xavi Simons, chuyển sang Tottenham Hotspur từ RB Leipzig. Thương vụ này tiếp tục xu hướng mua cầu thủ trẻ ồ ạt của "The Blues".

Chỉ riêng trong hè 2025, Chelsea đem về tới 8 cầu thủ mới. Một khi hoàn tất hai thương vụ Buonanotte và Garnacho, Chelsea sẽ cán mốc 10 tân binh hè này. Đội chủ sân Stamford Bridge thậm chí chưa có ý định dừng lại khi vẫn đang tìm kiếm thêm trung vệ.

Mức lương khó tin của thần đồng Liverpool

Dưới hợp đồng thuộc học viện, Rio Ngumoha chỉ nhận lương 1.200 bảng mỗi tháng (52.000 bảng/năm), tương đương mức lương cơ bản tối đa Liverpool áp dụng cho cầu thủ trẻ.

Tường Linh

