Nữ diễn viên hối hận vì ly hôn Hakimi

Truyền thông Pháp tiết lộ Hiba Abouk, vợ cũ của Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), xin lỗi và bày tỏ sự hối tiếc vì yêu cầu ly hôn với anh.

Chuyện tình của Achraf Hakimi và Hiba Abouk có kết thúc không đẹp

Theo France Football, Abouk cho biết mình bị bạn bè lừa dối, hành động theo cảm xúc nhất thời, và cầu xin Hakimi chấp nhận quay lại. Tuy nhiên, lời xin lỗi này được cho là xuất hiện sau khi PSG gia hạn hợp đồng với Hakimi, nâng mức lương hàng năm của anh từ khoảng 10 triệu euro lên 28 triệu euro/mùa.

Thông tin tiếp tục gây tranh cãi. Hồi năm 2023, Abouk đâm đơn ly dị Hakimi và đòi được chia đôi tài sản của hậu vệ người Morocco, được ước tính lên tới 15 triệu euro. Tuy nhiên, thực tế Hakimi không trực tiếp đứng tên phần lớn tài sản của mình. Mọi tài sản giá trị nhất của cầu thủ đều do mẹ anh quản lý và đứng tên.

Abouk tiếp tục yêu cầu chồng cũ bồi thường 10 triệu euro nhưng phía Hakimi chỉ đồng ý trả hai triệu euro. Nữ diễn viên sau đó nộp đơn kiện ra tòa, cáo buộc chồng cũ tội lừa đảo và tẩu tán tài sản.

Tuy nhiên, cô thất bại trong các vụ kiện này. Sau hai năm, nữ diễn viên dường như nhận ra sai lầm. Cô thừa nhận mình bị bạn bè tác động và hành xử theo cảm xúc nhất thời khi chia tay Hakimi.

Hakimi và người đẹp hơn 12 tuổi gặp nhau từ năm 2018. Hai người từng kết hôn năm 2020 và có hai con chung. Chuyện tình của cả hai từng được truyền thông và người hâm mộ ca ngợi trước khi biến cố xảy đến vào năm 2023. Hakimi bị điều tra vì cáo buộc tấn công tình dục một cô gái trẻ tại nhà.

