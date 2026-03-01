Trực tiếp Arsenal - Bayer Leverkusen

Arsenal bước vào trận lượt về vòng 1/8 Champions League với lợi thế sân nhà, nhưng Leverkusen là cái tên không dễ khuất phục.

Arsenal có lợi thế sân nhà nhưng không có quyền chủ quan.

Arsenal tiếp Bayer Leverkusen tại Emirates trong bối cảnh hai đội hòa 1-1 sau lượt đi. Đây không phải kịch bản thầy trò Mikel Arteta mong đợi, nhất là khi họ được đánh giá cao hơn trước cuộc đối đầu tại Đức.

Ở trận lượt đi, Arsenal gặp nhiều khó khăn trước lối chơi chủ động của Leverkusen. Đại diện Bundesliga thậm chí vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Robert Andrich. Phải đến cuối trận, Kai Havertz mới gỡ hòa trên chấm phạt đền, giúp "Pháo thủ" tránh khỏi thất bại.

Phong độ gần đây của Arsenal chưa thuyết phục. Cuối tuần qua, họ chật vật vượt qua Everton 2-0 trong trận đấu mà đối thủ tạo ra nhiều sức ép. Tuy nhiên, kết quả này vẫn đủ để Arsenal duy trì khoảng cách 9 điểm với Manchester City trong cuộc đua vô địch Premier League.

Bên kia chiến tuyến, Leverkusen cũng không có màn chạy đà hoàn hảo. Họ bị Bayern Munich cầm hòa trong trận đấu mà đối thủ kết thúc với 9 người. Kết quả khiến Leverkusen đứng thứ 6 tại Bundesliga, kém nhóm dự Champions League 5 điểm.

Dù vậy, màn trình diễn ở lượt đi cho thấy Leverkusen đủ khả năng gây khó khăn. Họ thoát pressing tốt, kiểm soát nhịp độ trận đấu và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Bộ đôi Aleix García và Exequiel Palacios là điểm sáng nơi tuyến giữa.

Arsenal vẫn nắm lợi thế lớn khi trở về Emirates. Đội bóng của Arteta thắng 13 trong 16 trận sân nhà gần nhất tại Champions League. Bầu không khí tích cực sau chiến thắng trước Everton cũng là yếu tố đáng kể.

Leverkusen từng thắng trên sân Manchester City ở vòng bảng, nhưng tái lập điều đó tại London sẽ là thử thách lớn. Nếu chơi đúng sức, Arsenal có đủ cơ sở để giành vé đi tiếp.

