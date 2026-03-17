Khi nào Arsenal vô địch Premier League?

Nếu duy trì chuỗi thắng, Arsenal có khả năng vô địch sớm nhất vào cuối tháng 4.

Cuộc đua hấp dẫn dù Arsenal đang nắm lợi thế lớn.

Arsenal hiện dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 9 điểm so với Manchester City. Khoảng cách giúp Arsenal nắm lợi thế lớn với 7 trận còn lại. Trong khi Manchester City còn 8 trận, bao gồm trận đá bù.

Cuộc đua vô địch Premier League sẽ tạm dừng một tháng tới do Arsenal và Man City chơi trận chung kết League Cup vào cuối tuần này, sau đó là đợt tập trung đội tuyển quốc gia và vòng tứ kết FA Cup vào đầu tháng 4.

Opta phân tích Arsenal có khả năng vô địch sớm nhất vào cuối tháng 4, nếu Man City thua trước Chelsea, Arsenal và không thắng nổi Burnley ở 3 vòng Premier League liên tiếp, trong khi "Pháo thủ" toàn thắng.

Khi đó, khoảng cách giữa Arsenal và Man City sẽ lớn hơn 16 điểm trong bối cảnh đội bóng của Pep chỉ còn chơi 5 trận tại giải đấu. Arsenal có thể đăng quang ngay trên sân nhà Emirates nếu thắng Newcastle vào ngày 25/4.

Với lợi thế lớn, Arsenal cần tối đa 12 điểm từ 7 trận còn lại, với 4 trận sân nhà là chìa khóa. Arsenal cần thắng các trận sân nhà còn lại (Bournemouth, Newcastle, Fulham, Burnley) và hòa 2/3 trận sân khách (Man City, West Ham, Crystal Palace) là đủ để vô địch mà không cần quan tâm đến kết quả của các đối thủ.

Ngay cả khi thua tại Etihad vào ngày 19/4, Arsenal vẫn nắm lợi thế. Tuy nhiên, cuộc đua vô địch khi đó có thể kéo dài đến những vòng cuối. Bởi lẽ, nếu Man City thắng trận đấu đá bù với Palace và hạ Arsenal tại Etihad ở vòng 33, khoảng cách giữa hai đội khi đó có thể chỉ còn 3 điểm.

Highlights Arsenal 2-0 Everton Rạng sáng 15/3, Arsenal có thắng lợi quan trọng với tỷ số 2-0 trước Everton ở vòng 30 Premier League.

