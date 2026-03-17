MU ra quyết định với Fernandes

MU rất muốn giữ chân Bruno Fernandes cho mùa giải tới, bất chấp đội bóng có đủ điều kiện tham dự Champions League hay không.

MU muốn giữ Fernandes ở lại dài hạn.

Theo A Bola, MU coi Fernandes là nhân tố quan trọng trong kế hoạch dài hạn của CLB. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng khẳng định "Quỷ đỏ" không có ý định để Fernandes ra đi.

Fernandes còn hợp đồng đến tháng 6/2027, với tùy chọn gia hạn thêm một năm. Tuy nhiên, anh có điều khoản giải phóng khoảng 57 triệu bảng áp dụng cho các CLB ngoài Premier League, có thể kích hoạt từ hè 2026. Dù vậy, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" sẽ làm mọi cách để thuyết phục Bruno ở lại CLB.

Ngoài ra, MU cũng muốn ký hợp đồng mới với tiền vệ người Bồ Đào Nha, qua đó bỏ điều khoản giải phóng kể trên. Dù có tin đồn từ Saudi Pro League hoặc các CLB châu Âu, Fernandes ưu tiên ở lại Old Trafford. Anh từng từ chối lời mời hấp dẫn từ Al Hilal hè 2025 để ở lại, và tình hình hiện tại cho thấy anh vẫn muốn tiếp tục nếu MU dự Champions League.

Fernandes có phong độ ấn tượng mùa này. Hôm 15/3, tiền vệ người Bồ Đào Nha lập cú đúp kiến tạo trong trận thắng 3-1 của MU trước Aston Villa ở vòng 30 Premier League.

Tiền vệ sinh năm 1994 có đường kiến tạo thứ 15 và 16 tại Premier League mùa này, qua đó ghi danh lịch sử với tư cách là cầu thủ có nhiều kiến tạo nhất cho MU trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, vượt qua David Beckham (15 đường chuyền thành bàn).

Highlights MU 3-1 Aston Villa Đêm 15/3, MU hạ gục Aston Villa với tỷ số 3-1 trên sân nhà Old Trafford thuộc vòng 30 Premier League.

