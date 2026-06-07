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Thể thao

10 cầu thủ tự do đắt giá nhất hè 2026

  • Chủ nhật, 7/6/2026 07:48 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Hàng loạt ngôi sao giá trị cao sẽ trở thành cầu thủ tự do trong hè 2026, mở ra cơ hội vàng cho các đội bóng châu Âu săn "món hời" trên thị trường chuyển nhượng.

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1. Ibrahima Konate (Liverpool) – 45 triệu euro: Konate là cầu thủ có giá trị cao nhất trong nhóm hết hạn hợp đồng hè 2026. Trung vệ người Pháp rời Liverpool theo dạng tự do sau 5 năm gắn bó. Real Madrid hiện được xem là bến đỗ tiềm năng nhất của ngôi sao 27 tuổi.
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2. Dusan Vlahovic (Juventus) – 35 triệu euro: Vlahovic vẫn là một trong những trung phong đáng gờm nhất châu Âu ở tuổi 26. Tiền đạo người Serbia ghi 10 bàn sau 23 trận mùa vừa qua. Chelsea đang theo sát tình hình của chân sút vừa chia tay Juventus.
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3. Harry Wilson (Fulham) – 25 triệu euro: Wilson (áo trắng) quyết định từ chối đề nghị gia hạn từ Fulham. Tuyển thủ Xứ Wales muốn tìm kiếm bản hợp đồng lớn cuối cùng trong sự nghiệp. Kinh nghiệm và khả năng tạo đột biến giúp anh trở thành mục tiêu hấp dẫn trên thị trường.
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4. Marcos Senesi (Bournemouth) – 25 triệu euro: Senesi là chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng thủ Bournemouth. Trung vệ người Argentina liên tục được liên hệ với Tottenham trong thời gian gần đây. Mức giá 25 triệu euro biến anh thành món hời nếu ra đi tự do.
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5. Bernardo Silva (Manchester City) – 22 triệu euro: Silva khép lại hành trình thành công cùng Man City sau mùa 2025/26. Dù đã 31 tuổi, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn sở hữu đẳng cấp và kinh nghiệm hàng đầu. Nhiều CLB lớn châu Âu, trong đó có Barcelona, đang sẵn sàng trải thảm đỏ đón anh.
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6. Arthur Avom (Lorient) – 20 triệu euro: Avom là một trong những tiền vệ trẻ đáng chú ý nhất Ligue 1. Cầu thủ 21 tuổi gây ấn tượng bởi nền tảng thể lực và khả năng hoạt động rộng. Việc có thể ra đi miễn phí khiến anh nhận được nhiều sự quan tâm.
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7. Malang Sarr (Lens) – 20 triệu euro: Sau quãng thời gian không thành công tại Chelsea, Sarr tìm lại phong độ ở Lens. Trung vệ người Pháp sở hữu kinh nghiệm thi đấu tại nhiều giải đấu lớn. Anh được đánh giá là lựa chọn chất lượng với chi phí thấp.
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8. Oscar Mingueza (Celta Vigo) – 18 triệu euro: Mingueza (trái) đang nằm trong danh sách theo dõi của Aston Villa. Hậu vệ người Tây Ban Nha có thể chơi tốt ở nhiều vị trí nơi hàng thủ. Khả năng chơi đa năng là điểm mạnh lớn nhất của cầu thủ 27 tuổi.
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9. Julian Brandt (Borussia Dortmund) – 15 triệu euro: Brandt vẫn là cái tên giàu sáng tạo tại Bundesliga. Tiền vệ công người Đức đang được Brighton quan tâm. Với kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao, anh có thể mang đến khác biệt ngay lập tức.
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10. Bamba Dieng (Lorient) – 15 triệu euro: Dieng là phương án tấn công đáng chú ý cho nhiều CLB Premier League. Tiền đạo người Senegal sở hữu tốc độ và khả năng bứt phá ấn tượng. Ở tuổi 26, anh vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển.

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