10 cầu thủ tự do đắt giá nhất hè 2026

2. Dusan Vlahovic (Juventus) – 35 triệu euro: Vlahovic vẫn là một trong những trung phong đáng gờm nhất châu Âu ở tuổi 26. Tiền đạo người Serbia ghi 10 bàn sau 23 trận mùa vừa qua. Chelsea đang theo sát tình hình của chân sút vừa chia tay Juventus.