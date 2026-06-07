Neymar báo hiệu lời chia tay World Cup

Neymar ngầm xác nhận World Cup 2026 sẽ là lần cuối anh khoác áo tuyển Brazil tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Lời xác nhận chia tay của Neymar trên trang Instagram FIFA World Cup.

Chỉ ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Neymar khiến người hâm mộ Brazil chú ý khi đưa ra thông điệp được xem như lời chia tay với sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới.

Trên tài khoản Instagram chính thức của FIFA World Cup, nơi đăng tải những hình ảnh của Neymar tại các kỳ World Cup 2014, 2018, 2022 và bộ ảnh mới cho giải đấu năm nay, ngôi sao sinh năm 1992 để lại dòng bình luận ngắn gọn: "The Last Dance" (tạm dịch: Điệu nhảy cuối cùng).

Dù không đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào, thông điệp này được hiểu là xác nhận World Cup 2026 sẽ là lần cuối cùng Neymar tham dự giải đấu cùng tuyển Brazil.

Ở tuổi 34, tiền đạo mang áo số 10 đang đứng trước kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp. Anh từng góp mặt tại Brazil 2014, Nga 2018 và Qatar 2022, nhưng chưa một lần chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá.

Trong suốt hành trình World Cup, Neymar đã ra sân 13 trận, ghi 8 bàn thắng và có 3 kiến tạo. Anh cũng là một trong những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử tuyển Brazil.

World Cup 2026 vì thế mang ý nghĩa đặc biệt với Neymar. Đây không chỉ là cơ hội cuối cùng để hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu còn dang dở, mà còn có thể trở thành chương cuối trong hành trình kéo dài hơn một thập kỷ của anh cùng "Selecao" ở sân khấu lớn nhất thế giới.

Sau nhiều năm đối mặt với chấn thương, áp lực và những tranh cãi, Neymar vẫn là gương mặt nhận được nhiều kỳ vọng nhất của bóng đá Brazil. Tuy nhiên, giải đấu trên đất Mỹ, Canada và Mexico sẽ là cơ hội cuối để một trong những ngôi sao lớn nhất thế hệ mình theo đuổi giấc mơ vô địch World Cup.

Những 'cây cổ thụ' tại World Cup 2026 Từ nước Đức năm 2006 đến Bắc Mỹ năm 2026, chỉ bốn cầu thủ còn sót lại của thế hệ cũ tiếp tục góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.