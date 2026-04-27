Hiện tại bẽ bàng của Sevilla

Từ biểu tượng vĩ đại của Europa League, Sevilla giờ đây chiến đấu trong tuyệt vọng để giành quyền tồn tại ở La Liga.

Sevilla từng là cái tên khiến cả châu Âu nể trọng dù họ không giàu nhất, không sở hữu dàn sao đắt giá nhất, nhưng luôn biết cách chiến thắng ở những thời khắc quan trọng. Kỷ lục bảy chức vô địch Europa League là minh chứng cho bản lĩnh đặc biệt của đội bóng xứ Andalusia. Thế nhưng hiện tại, CLB từng sống trong ánh hào quang ấy lại đứng trước viễn cảnh rơi xuống hạng đấu thứ hai của Tây Ban Nha.

Đỉnh cao và vực sâu

Thất bại 1-2 trước Osasuna tại El Sadar rạng sáng 27/4 không chỉ là một trận thua đơn thuần. Nó giống đòn giáng chí mạng vào tinh thần vốn đã mong manh của Sevilla trong mùa giải này.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều cầu thủ gục xuống sân, một số bật khóc, số khác đứng chết lặng. Những hình ảnh ấy nói thay tất cả, Sevilla hiểu họ đang tiến rất gần thảm họa.

Điều khiến nỗi đau thêm lớn là Sevilla chơi không tệ. Họ dẫn trước nhờ bàn thắng của Neal Maupay, từng có thời điểm tạm thoát nhóm xuống hạng và tạo ra nhiều tín hiệu tích cực nhất kể từ khi HLV Luis Garcia Plaza nắm quyền.

Nhưng rồi họ vẫn thua. Đó là thất bại của một đội bóng không còn biết cách giữ lợi thế, không còn sự lì lợm từng làm nên thương hiệu dưới thời Unai Emery.

Sevilla của quá khứ là tập thể luôn biết sống sót trong nghịch cảnh. Còn CLB hiện tại lại gục ngã ngay khi áp lực tăng cao. Sự khác biệt nằm ở lòng tin, từ đội bóng bước ra sân với tâm thế chinh phục giờ thi đấu bằng nỗi sợ sai lầm.

Phát biểu của đội trưởng Gabriel Suazo sau trận phản ánh rõ tình trạng ấy. Anh nghẹn ngào nói sẽ chiến đấu hết mình để giữ CLB ở lại hạng đấu cao nhất. Khi cầu thủ phải nhắc đến chuyện sống còn, nghĩa là cuộc khủng hoảng đã chạm đáy.

Bảng xếp hạng không biết nói dối. Sevilla hiện đứng thứ ba từ dưới lên, kém nhóm an toàn một điểm và còn bất lợi về thành tích đối đầu với nhiều đối thủ trực tiếp như Mallorca, Levante hay Valencia. Điều đó đồng nghĩa họ không chỉ cần điểm, mà còn cần nhiều điểm hơn người khác.

Sevilla giờ chỉ còn mong vào 5 trận đấu cuối cùng của mùa giải để tự cứu mình.

Năm vòng cuối của Sevilla ở mùa giải này giống năm trận chung kết. Họ sẽ lần lượt gặp Real Sociedad, Espanyol, Villarreal, Real Madrid và Celta Vigo. Đây là lịch thi đấu không hề dễ chịu cho một đội bóng đang khủng hoảng niềm tin.

Chiếc phao cứu sinh cuối cùng

Sân Ramon Sanchez-Pizjuan sẽ trở thành nơi quyết định số phận của họ. Trong quá khứ, đó là pháo đài của cảm xúc và sức ép nhưng hiện tại, nó trở thành nơi mà một Sevilla cần điểm tựa phải trông chờ.

Điều Sevilla cần lúc này không phải phép màu về chiến thuật mà là lấy lại tinh thần chiến đấu. Họ cần nhớ rằng chiếc áo mình đang mặc từng đại diện cho một trong những CLB giàu bản sắc nhất Tây Ban Nha.

Xuống hạng sẽ không chỉ là thất bại thành tích. Nó là cú sụp đổ của cả một mô hình CLB từng được ngưỡng mộ. Từ đội bóng chuyên săn danh hiệu châu Âu thành kẻ vật lộn để tồn tại, Sevilla đang trả giá cho nhiều năm bất ổn phía sau hậu trường.

Nhưng bóng đá luôn để lại một cánh cửa hy vọng. Sevilla còn năm trận để cứu mình. Nếu không đứng dậy ngay bây giờ, lịch sử huy hoàng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

