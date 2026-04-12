Atletico Madrid quá thất thường

Rạng sáng 12/4 (giờ Hà Nội), Atletico Madrid tiếp tục cho thấy bộ mặt phập phù khi để thua 1-2 trước Sevilla ở vòng 31 La Liga.

Atletico gục ngã trước Sevilla.

Trận thua ngay tại sân Sanchez Pizjuan là minh chứng rõ nét cho sự thiếu ổn định của đoàn quân dưới quyền Diego Simeone trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Bước vào trận đấu, Sevilla tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để nhập cuộc chủ động. Ngay phút 10, đội chủ sân Pizjuan được hưởng phạt đền sau khi VAR xác định lỗi trong vòng cấm của Atletico. Trên chấm 11 m, Akor Adams lạnh lùng mở tỷ số, đặt đội khách vào thế bám đuổi.

Bị dồn vào chân tường, Atletico đẩy cao đội hình và nhanh chóng tìm được bàn gỡ ở phút 35. Từ quả tạt chuẩn xác bên cánh trái, Javier Bonar bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Tuy nhiên, sự thiếu tập trung nơi hàng thủ tiếp tục khiến họ phải trả giá.

Ngay trước khi hiệp một khép lại, Sevilla tái lập thế dẫn bàn. Phút 45+2, từ tình huống phạt góc của Ruben Vargas, Nemanja Gudelj chọn vị trí chuẩn xác, đánh đầu dũng mãnh nâng tỷ số lên 2-1.

Sang hiệp hai, Atletico Madrid gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Những cái tên như Antoine Griezmann hay Ademola Lookman liên tục khuấy đảo hàng thủ Sevilla. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Odysseas Vlachodimos khiến mọi nỗ lực của đội khách trở nên vô nghĩa.

Trận đấu khép lại trong căng thẳng với nhiều thẻ phạt, và chiến thắng 2-1 thuộc về đội chủ nhà. Thất bại nối dài chuỗi phong độ bất ổn của Atletico Madrid, khi họ liên tục xen kẽ giữa những chiến thắng ấn tượng và các cú sảy chân khó hiểu.

Hiện thầy trò HLV Diego Simeone đã bị đẩy xuống vị trí thứ 4 trên BXH La Liga.