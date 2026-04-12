Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Atletico Madrid quá thất thường

  • Chủ nhật, 12/4/2026 06:31 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Rạng sáng 12/4 (giờ Hà Nội), Atletico Madrid tiếp tục cho thấy bộ mặt phập phù khi để thua 1-2 trước Sevilla ở vòng 31 La Liga.

Atletico gục ngã trước Sevilla.

Trận thua ngay tại sân Sanchez Pizjuan là minh chứng rõ nét cho sự thiếu ổn định của đoàn quân dưới quyền Diego Simeone trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Bước vào trận đấu, Sevilla tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để nhập cuộc chủ động. Ngay phút 10, đội chủ sân Pizjuan được hưởng phạt đền sau khi VAR xác định lỗi trong vòng cấm của Atletico. Trên chấm 11 m, Akor Adams lạnh lùng mở tỷ số, đặt đội khách vào thế bám đuổi.

Bị dồn vào chân tường, Atletico đẩy cao đội hình và nhanh chóng tìm được bàn gỡ ở phút 35. Từ quả tạt chuẩn xác bên cánh trái, Javier Bonar bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Tuy nhiên, sự thiếu tập trung nơi hàng thủ tiếp tục khiến họ phải trả giá.

Ngay trước khi hiệp một khép lại, Sevilla tái lập thế dẫn bàn. Phút 45+2, từ tình huống phạt góc của Ruben Vargas, Nemanja Gudelj chọn vị trí chuẩn xác, đánh đầu dũng mãnh nâng tỷ số lên 2-1.

Sang hiệp hai, Atletico Madrid gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Những cái tên như Antoine Griezmann hay Ademola Lookman liên tục khuấy đảo hàng thủ Sevilla. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Odysseas Vlachodimos khiến mọi nỗ lực của đội khách trở nên vô nghĩa.

Trận đấu khép lại trong căng thẳng với nhiều thẻ phạt, và chiến thắng 2-1 thuộc về đội chủ nhà. Thất bại nối dài chuỗi phong độ bất ổn của Atletico Madrid, khi họ liên tục xen kẽ giữa những chiến thắng ấn tượng và các cú sảy chân khó hiểu.

Hiện thầy trò HLV Diego Simeone đã bị đẩy xuống vị trí thứ 4 trên BXH La Liga.

Barcelona quên cách ngược dòng ở Champions League

Sau thất bại trước Atlético Madrid, nỗi ám ảnh mang tên “lội ngược dòng” một lần nữa trở lại với Barcelona tại sân chơi châu Âu.

hôm qua

Truyền thông Tây Ban Nha chia rẽ vì Rashford

Báo chí Tây Ban Nha có quan điểm trái chiều về màn trình diễn của Marcus Rashford trước Atletico Madrid ở tứ kết lượt đi Champions League hôm 9/4.

hôm qua

MU sắp đối đầu PSG, Atletico

MU vừa công bố lịch thi đấu giao hữu hè, mở màn quá trình chuẩn bị cho mùa 2026/27 với loạt trận đáng chú ý trước các đối thủ hàng đầu châu Âu như PSG và Atletico Madrid.

10/4/2026

Minh Nghi

Atletico Madrid

    Đọc tiếp

    CDV Arsenal doi sa thai HLV Arteta hinh anh

    CĐV Arsenal đòi sa thải HLV Arteta

    52 phút trước 06:31 12/4/2026

    0

    Bầu không khí tại sân Emirates trở nên căng thẳng sau khi Arsenal bất ngờ để thua 1-2 trước Bournemouth ở vòng 32 Premier League hôm 11/4.

    Kante ghi sieu pham hinh anh

    Kante ghi siêu phẩm

    52 phút trước 06:31 12/4/2026

    0

    Fenerbahce tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ sau chiến thắng đậm 4-0 trước Kayserispor ở vòng 29 rạng sáng 12/4.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý