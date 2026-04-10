MU sắp đối đầu PSG, Atletico

  • Thứ sáu, 10/4/2026 06:43 (GMT+7)
MU vừa công bố lịch thi đấu giao hữu hè, mở màn quá trình chuẩn bị cho mùa 2026/27 với loạt trận đáng chú ý trước các đối thủ hàng đầu châu Âu như PSG và Atletico Madrid.

Theo kế hoạch, "Quỷ đỏ" sẽ không rời châu Âu mà lựa chọn thi đấu tại các quốc gia Bắc Âu gồm Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển, cùng một trận tại Dublin (Ireland). Đây được xem là chiến lược nhằm giúp CLB tăng cường kết nối với người hâm mộ trên khắp lục địa già.

Hai trận cầu tâm điểm diễn ra tại Thụy Điển. MU chạm trán Atletico Madrid ở giải giao hữu Snapdragon Cup vào ngày 1/8 tại Stockholm. Một tuần sau, họ đối đầu PSG trên sân Gothenburg.

Atletico, PSG được xem là những bài kiểm tra chất lượng, giúp đội bóng nước Anh đánh giá lực lượng trước khả năng cao trở lại sân chơi danh giá nhất châu Âu mùa tới.

Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox chia sẻ: "Chúng tôi rất vui khi được thi đấu tại những thành phố tuyệt vời, trước các đối thủ đủ mạnh để kiểm chứng năng lực đội bóng. Lịch trình này cũng giúp CLB kết nối sâu rộng hơn với người hâm mộ châu Âu".

Ông cũng nhấn mạnh toàn đội đang hướng tới một mùa giải lớn phía trước, với khâu chuẩn bị đóng vai trò then chốt. Ban huấn luyện kỳ vọng các tân binh, nếu được chiêu mộ sớm như mùa hè năm ngoái, sẽ có cơ hội hòa nhập ngay trong tour du đấu.

Bên cạnh đó, những tài năng trẻ như JJ Gabriel, Shea Lacey, Jack Fletcher, Tyler Fletcher hay Jim Thwaites nhiều khả năng cũng sẽ được trao cơ hội thể hiện. Tour du đấu hứa hẹn là bước chạy đà chuyên môn cần thiết cho "Quỷ đỏ" trước thềm mùa giải mới.

Highlights MU 3-1 Aston Villa Đêm 15/3, MU hạ gục Aston Villa với tỷ số 3-1 trên sân nhà Old Trafford thuộc vòng 30 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Maguire nói thẳng về áp lực ở MU

Harry Maguire cho rằng không ít cầu thủ không chịu nổi áp lực tại Manchester United.

2 giờ trước

Casemiro gây sốt

Casemiro chuẩn bị rời MU, nhưng tương lai rộng mở khi nhiều đội bóng sẵn sàng chiêu mộ anh theo dạng tự do.

11 giờ trước

Materazzi chỉ ra sai lầm chuyển nhượng lớn nhất của MU

Cựu danh thủ Marco Materazzi cho rằng Manchester United đã đánh giá sai giá trị của Scott McTominay.

13 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

    Enzo Fernandez xin lỗi

    26 phút trước 07:03 10/4/2026

    Tiền vệ Enzo Fernandez có động thái xoa dịu ban lãnh đạo, ban huấn luyện và các đồng đội tại Chelsea sau những phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến tương lai của bản thân.

    Ngày trở lại Anh đáng buồn của De Gea

    41 phút trước 06:49 10/4/2026

    Fiorentina của David de Gea có ngày thi đấu thất vọng tại tứ kết Conference League sau thất bại 0-3 trước Crystal Palace rạng sáng 10/4.

