Galacticos đang quay lưng với Real Madrid

Những ngôi sao được Real Madrid theo đuổi đồng loạt trở thành mục tiêu ngoài tầm với, buộc đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải thay đổi cách xây dựng quyền lực.

Julian Alvarez có giá hơn trăm triệu euro.

Có thời điểm, mỗi mùa hè của Real Madrid đều gắn với một "bom tấn". Từ Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario đến Cristiano Ronaldo, sân Bernabeu từng là điểm đến cuối cùng của những ngôi sao lớn nhất thế giới.

Nhưng mùa hè 2026 đang cho thấy một thực tế khác. Florentino Perez vẫn muốn mang về một bản hợp đồng mang tính biểu tượng. Ông thậm chí chuẩn bị nguồn tài chính lên tới khoảng 150 triệu euro để thực hiện thương vụ trong mơ. Tuy nhiên, cánh cửa lần lượt khép lại trước mắt Real Madrid.

Julian Alvarez là mục tiêu hàng đầu. Song Atletico Madrid không để lại bất kỳ cơ hội nào cho đối thủ cùng thành phố. Đội chủ sân Metropolitano từ chối đàm phán và chỉ nhắc đến điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 500 triệu euro. Đó là con số đủ để chấm dứt mọi hy vọng.

Michael Olise cũng không khác. Bayern Munich lập tức dập tắt những đồn đoán liên quan đến ngôi sao người Pháp. Thông điệp từ đội bóng Đức rất rõ ràng: Olise không phải cầu thủ để bán.

Vitinha nằm trong tầm ngắm của Real Madrid.

Tại Paris, tình hình còn khó khăn hơn. Joao Neves và Vitinha được xem là hai trong số những tiền vệ toàn diện nhất châu Âu hiện nay. Thế nhưng, PSG không hề có ý định ngồi vào bàn đàm phán. Jorge Mendes, người đại diện của cả hai cầu thủ, khẳng định họ không phải lựa chọn dành cho bất kỳ đội bóng nào và đang rất hạnh phúc với dự án của Luis Enrique.

Những diễn biến này phản ánh sự thay đổi đáng kể của bóng đá châu Âu. Trong quá khứ, Real Madrid thường là điểm đến tối thượng. Khi đội bóng Hoàng gia xuất hiện, phần lớn thương vụ đều có cơ hội thành công.

Giờ đây, các CLB hàng đầu không còn chịu áp lực phải bán ngôi sao. PSG giữ chân trụ cột sau hai chức vô địch Champions League liên tiếp. Bayern Munich sở hữu tiềm lực tài chính đủ mạnh để từ chối mọi lời đề nghị. Atletico Madrid cũng không còn ở vị thế đội bóng phải nhượng bộ trước người hàng xóm giàu truyền thống.

Ngay cả Erling Haaland, cái tên được xem là "Galactico" cuối cùng còn khả thi trên thị trường, cũng chỉ tồn tại dưới dạng tin đồn. Manchester City chưa phát tín hiệu muốn bán, còn mọi cuộc thảo luận vẫn dừng ở mức suy đoán.

Trong bối cảnh đó, Jose Mourinho dường như nhìn nhận vấn đề theo hướng khác. Thay vì theo đuổi một siêu sao mới cho hàng công, chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn gia cố nền móng đội bóng.

Konate và Dumfries cập bến Bernabeu. Một trung vệ và một tiền vệ tiếp tục nằm trong danh sách ưu tiên. Đó là cách tiếp cận thực dụng hơn, cũng phù hợp với thực tế của thị trường chuyển nhượng hiện nay.

Có lẽ điều đáng chú ý nhất không nằm ở việc Real Madrid thất bại trong một vài thương vụ. Điều đáng nói là kỷ nguyên mà mọi ngôi sao đều mơ về Bernabeu dường như không còn tồn tại.

Galacticos vẫn là một phần bản sắc của Real Madrid. Nhưng ở thời điểm hiện tại, những Galacticos ấy đang ngày một xa sân Bernabeu.