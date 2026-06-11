Chiêu trò trong vụ Alvarez

Barcelona được cho là sớm dự đoán Real Madrid sẽ nhảy vào cuộc đua nhằm đẩy giá chuyển nhượng của tiền đạo Julian Alvarez lên cao hơn.

Real được cho là phá bĩnh Barcelona vụ Alvarez.

Theo Mundo Deportivo, ban lãnh đạo Barcelona nghi ngờ về khả năng Real Madrid gửi đề nghị chiêu mộ Alvarez ngay từ thời điểm Chủ tịch Florentino Perez công khai tuyên bố sẽ thực hiện một thương vụ bom tấn trong mùa hè này.

Đội chủ sân Camp Nou tin rằng động thái của đại kình địch không đơn thuần xuất phát từ nhu cầu chuyên môn. Thay vào đó, Real Madrid được cho là muốn gây thêm áp lực lên Barcelona bằng cách tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường chuyển nhượng, qua đó khiến mức giá dành cho Alvarez tăng vọt.

Trước đó, Barcelona gửi lời đề nghị trị giá 100 triệu euro tới Atletico Madrid nhưng nhanh chóng bị từ chối. Trong bối cảnh đội bóng xứ Catalunya chưa từ bỏ mục tiêu sở hữu nhà vô địch World Cup người Argentina, sự xuất hiện của Real Madrid khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.

Sáng 10/6, Real Madrid thông báo gửi đề nghị 150 triệu euro nhằm thử thách quyết tâm giữ người của Atletico Madrid nhưng bị từ chối. Điều này càng củng cố nhận định từ phía Barcelona rằng đối thủ truyền kiếp đang góp phần đẩy thương vụ vào vòng xoáy tăng giá.

Alvarez hiện là một trong những tiền đạo được săn đón nhất châu Âu. Kể từ khi gia nhập Atletico Madrid, chân sút người Argentina trở thành trụ cột trong hệ thống của HLV Diego Simeone nhờ khả năng ghi bàn, kiến tạo và hoạt động không biết mệt mỏi trên hàng công.

Với việc cả Barcelona lẫn Real Madrid đều được liên hệ với Alvarez, tương lai của ngôi sao 26 tuổi trở thành tâm điểm của kỳ chuyển nhượng hè. Tuy nhiên, Atletico Madrid vẫn giữ lập trường cứng rắn và chưa cho thấy dấu hiệu sẵn sàng để một trong những cầu thủ quan trọng nhất của mình ra đi.