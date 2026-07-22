Liverpool sắp có ông chủ khủng?

Jeff Bezos được mời tham gia nhóm đầu tư đang đàm phán mua cổ phần Liverpool, mở ra khả năng đội bóng vùng Merseyside đón thêm nguồn lực tài chính lớn cho mùa giải 2026/27.

Nếu thương vụ thành công, Liverpool sẽ có một nguồn đầu tư mạnh mẽ cho mùa giải 2026/27. Ảnh: Reuters.

Liverpool có thể sắp đón một nhà đầu tư đặc biệt khi tỷ phú Jeff Bezos được tiếp cận để mời tham gia liên minh đang tìm cách mua cổ phần CLB. Theo Sky News, nhà sáng lập Amazon đã có những cuộc trao đổi với nhóm đầu tư do Amit Bhatia dẫn đầu.

Dù vậy, Sky News cho biết Bezos chưa chắc chắn sẽ tiến hành đầu tư. Nếu thương vụ thành công, đây sẽ là bước đi đáng chú ý của tỷ phú Mỹ, người sở hữu khối tài sản ước tính gần 259 tỷ USD và đứng thứ tư trong danh sách giàu nhất thế giới của Forbes.

Cuộc đàm phán giữa nhóm của Bhatia và FSG, chủ sở hữu Liverpool, dường như định giá ''The Kop'' ít nhất 6 tỷ USD . Nếu đạt thỏa thuận, liên minh này có thể sở hữu khoảng 30% cổ phần CLB. Đây là mô hình tương tự khoản đầu tư của Dynasty Equity vào Liverpool năm 2023, khi đội bóng được định giá hơn 4,5 tỷ USD .

FSG tiếp quản Liverpool năm 2010 trong bối cảnh CLB gặp khủng hoảng tài chính. Dưới sự điều hành của tập đoàn Mỹ, đội chủ sân Anfield giành Champions League năm 2019 và Premier League mùa 2019/20.

Tuy nhiên, FSG cũng chịu áp lực sau mùa giải gần đây khi Liverpool chỉ cán đích thứ năm tại Premier League và chia tay HLV Arne Slot. Mùa 2026/27 sẽ đánh dấu giai đoạn mới khi đội bóng không còn Mohamed Salah sau gần một thập kỷ, đồng thời bắt đầu triều đại của HLV Andoni Iraola.

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