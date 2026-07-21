Arsenal chuẩn bị phương án không Saliba

William Saliba có nguy cơ phải nghỉ dài hạn vì chấn thương, buộc Arsenal gấp rút tìm phương án gia cố hàng thủ trước mùa giải 2026/27.

Arsenal vẫn cần một trung vệ đủ sức chia lửa với cặp trung vệ Gabriel và Saliba. Ảnh: Reuters.

Việc William Saliba đứng trước nguy cơ phải nghỉ thi đấu dài hạn khiến Arsenal lập tức tính đến phương án tăng cường hàng thủ bằng Ezri Konsa, bất chấp Ben White và Jurrien Timber đều sắp trở lại.

Nỗ lực bảo vệ ngôi vương Premier League khiến Arsenal buộc phải gia cố lực lượng. Theo The Sun, "Pháo thủ" vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho trung vệ Ezri Konsa của Aston Villa, xem đây là phương án chất lượng để tăng chiều sâu cho hàng phòng ngự.

Động thái này xuất phát từ nỗi lo mang tên William Saliba. Trung vệ người Pháp tái phát chấn thương lưng trong thời gian dự World Cup và đang trải qua các cuộc kiểm tra để xác định có cần phẫu thuật hay không. Nếu phải can thiệp y tế, Saliba nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong giai đoạn đầu mùa giải.

Trong bối cảnh đó, Ezri Konsa nổi lên như lựa chọn phù hợp. Tuyển thủ Anh không chỉ sở hữu kinh nghiệm thi đấu Premier League mà còn có thể chơi tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ phải, giúp HLV Mikel Arteta có thêm phương án xoay tua đội hình.

Điều đáng chú ý là Arsenal vẫn theo đuổi Konsa dù vừa đón tin tích cực từ Ben White và Jurrien Timber. Cả hai đều dính chấn thương ở cuối mùa trước và không thể góp mặt tại World Cup 2026, hiện đã bước vào giai đoạn cuối của quá trình hồi phục.

Ben White gặp vấn đề về dây chằng đầu gối phải từ tháng 5, còn Timber vật lộn với chấn thương háng kéo dài từ tháng 3. Việc bộ đôi này sắp tái xuất giúp Arteta có thêm lựa chọn, song chưa đủ để xua tan nỗi lo nếu Saliba phải nghỉ dài hạn.

Ngoài Ezri Konsa, Arsenal cũng theo dõi John Stones sau khi trung vệ người Anh hết hợp đồng với Manchester City vào cuối tháng trước. Điều đó cho thấy đội chủ sân Emirates vẫn ưu tiên bổ sung một trung vệ đẳng cấp trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại.

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