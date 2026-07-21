Ronaldo lộ diện sau World Cup 2026

Sau khi khép lại kỳ World Cup 2026 đầy thất vọng, Cristiano Ronaldo khiến mạng xã hội bùng nổ với đoạn video bơi dưới nước cùng vị hôn thê Georgina Rodriguez.

Ronaldo bơi cùng hôn thê.

Sau nỗi thất vọng tại World Cup 2026, Ronaldo nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng kỳ nghỉ thư giãn bên vị hôn thê Georgina. Đoạn video mới được siêu sao người Bồ Đào Nha đăng tải trên Instagram đang thu hút hàng chục triệu lượt xem khi ghi lại khoảnh khắc cả hai bơi dưới nước trong một khu nghỉ dưỡng sang trọng.

Trong video, Ronaldo xuất hiện với kính bơi và chỉ mặc đồ lót màu trắng, thoải mái tạo dáng ký hiệu chiến thắng trước ống kính dưới làn nước trong xanh. Phía sau anh, Georgina diện bộ bikini hai mảnh màu đen, uyển chuyển bơi lội khiến nhiều người hâm mộ ví cô như một "nàng tiên cá".

Đoạn clip nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Nhiều người để lại những bình luận hài hước như: "Video này còn hấp dẫn hơn cả trận chung kết World Cup", "Georgina bơi như nàng tiên cá", hay "Ronaldo trông chẳng còn buồn vì World Cup nữa". Không ít ý kiến cũng trầm trồ trước cuộc sống xa hoa và sự gắn bó của cặp đôi nổi tiếng.

Kỳ World Cup 2026 khép lại không trọn vẹn với Ronaldo. Tuyển Bồ Đào Nha bị Tây Ban Nha loại ngay từ vòng 1/8, còn bản thân chân sút 41 tuổi nhận nhiều chỉ trích vì màn trình diễn mờ nhạt. Đây cũng được xem là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của chủ nhân 5 Quả bóng Vàng.

Sau thất bại, Ronaldo thừa nhận rất buồn nhưng không hối tiếc. Tiền đạo kỳ cựu khẳng định cống hiến tất cả và sẽ dành thời gian ở bên gia đình trước khi đưa ra quyết định về tương lai. Dù xác nhận chia tay sân chơi World Cup, cựu sao MU vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục khoác áo tuyển Bồ Đào Nha đến Euro 2028.

Highlights Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha Rạng sáng 7/7, Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 ở vòng 16 đội, qua đó ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026.