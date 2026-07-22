Tuyển thủ Hàn Quốc đổi CLB sau World Cup

Porto vừa công bố bản hợp đồng với tiền vệ Hwang In-beom từ Feyenoord ở kỳ chuyển nhượng hè này.

Hwang In-beom gia nhập Porto.

Theo thông báo từ nhà đương kim vô địch Bồ Đào Nha, Hwang In-beom ký hợp đồng có thời hạn 3 năm, kèm điều khoản gia hạn thêm một mùa giải. Tiền vệ người Hàn Quốc sẽ khoác áo số 16 và làm việc dưới sự dẫn dắt của HLV Francesco Farioli trong mùa 2026/27.

Trước khi cập bến Porto, Hwang thi đấu cho Feyenoord tại Hà Lan và duy trì phong độ ổn định. Ở cấp độ đội tuyển, anh là trụ cột của Hàn Quốc kể từ năm 2018. Tiền vệ 29 tuổi từng được bầu là Cầu thủ hay nhất Asian Cup 2019 và đã góp mặt ở hai kỳ World Cup.

Tại World Cup 2026, Hwang tiếp tục để lại dấu ấn khi ghi một bàn và có một pha kiến tạo, góp công lớn giúp Hàn Quốc lội ngược dòng đánh bại CH Czech với tỷ số 2-1. Với kinh nghiệm dày dạn cùng khả năng điều tiết lối chơi, Hwang được kỳ vọng sẽ tăng cường sức mạnh cho Porto trong hành trình chinh phục các danh hiệu ở mùa giải tới.

Tháng 3/2015, khi mới 18 tuổi, Hwang có màn ra mắt đội một tại K.League. Chỉ hai tháng sau, tiền vệ trung tâm này đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn cho Daejeon Citizen tại giải VĐQG Hàn Quốc.

Sau khi khẳng định tên tuổi trong nước, Hwang bắt đầu hành trình thi đấu quốc tế bằng bản hợp đồng với Vancouver Whitecaps tại Canada. Anh tiếp tục khoác áo nhiều CLB ở Nga trước khi trở lại Hàn Quốc đầu quân cho FC Seoul. Màn trình diễn ấn tượng giúp tiền vệ này có cơ hội trở lại châu Âu vào mùa giải 2022/23 và chơi bóng cho đến hiện tại.

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