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Thể thao

Mức giá không tưởng của Alvarez

  • Thứ tư, 10/6/2026 05:43 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Lời đề nghị trị giá 150 triệu euro từ Real Madrid cho tiền đạo Julian Alvarez mới đây chính thức bị Atletico Madrid khước từ.

Trong thông báo phát đi sau cuộc họp ban lãnh đạo, phía Real Madrid xác nhận: "Real Madrid CF thông báo rằng, sau cuộc họp Hội đồng quản trị hôm nay, đội bóng đã đưa ra lời đề nghị trị giá 150 triệu euro gửi tới Club Atlatico de Madrid để chiêu mộ cầu thủ Julian Alvarez".

Mặc dù ghi nhận thiện chí từ đối tác trong khuôn khổ mối quan hệ tốt đẹp giữa đôi bên, phía Atletico Madrid nhanh chóng đưa ra phản hồi bác bỏ. Đội bóng chủ sân Metropolitano khẳng định sẽ không đàm phán ở mức giá này, đồng thời dẫn trực tiếp nhắc đến điều khoản phá vỡ hợp đồng của ngôi sao người Argentina.

Đáng chú ý, mức phí giải phóng hợp đồng của Alvarez hiện được ấn định ở con số 500 triệu euro. Theo giới chuyên môn, đây là rào cản tài chính quá lớn và "Los Blancos" gần như chắc chắn sẽ không chấp nhận chi trả số tiền này để hoàn tất thương vụ.

Động thái cứng rắn từ phía Atletico Madrid cho thấy tập thể này không có ý định để trụ cột hàng công gia nhập kình địch cùng thành phố trừ khi nhận được một khoản phí mang tính kỷ lục thế giới. Hiện tại, tương lai của chân sút sinh năm 2000 vẫn đang là tâm điểm chú ý ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Vì sao Julian Alvarez trở thành mục tiêu của nhiều ông lớn Màn trình diễn thượng hạng trước Arsenal tại lượt đi bán kết Champions League 2025/26 rạng sáng 30/4 là dẫn chứng cụ thể cho giá trị của ngôi sao người Argentina.

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Huy Trưởng

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