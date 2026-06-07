Arsenal nhận gáo nước lạnh từ Alvarez

Kế hoạch tăng cường hàng công của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng hè đối mặt trở ngại lớn khi Julian Alvarez được cho là không muốn gia nhập đội bóng thành London.

Alvarez không muốn sang London.

Theo SER Deportivos, Arsenal sẵn sàng gửi đề nghị chính thức cho tiền đạo thuộc biên chế Atletico Madrid. Tuy nhiên, nhà vô địch World Cup 2022 không hứng thú với viễn cảnh chuyển đến thủ đô nước Anh, khiến tham vọng của HLV Mikel Arteta đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Nguồn tin cho biết Alvarez không muốn sinh sống tại London và đó là lý do khiến anh từ chối cân nhắc việc chuyển tới sân Emirates. Trong bối cảnh Barcelona gặp khó khăn về tài chính và chưa thể đưa ra động thái cụ thể, chân sút người Argentina nghiêng về phương án tiếp tục gắn bó với Atletico Madrid.

Thương vụ vì thế rơi vào trạng thái bế tắc. Nhà báo Tây Ban Nha Pedro Fullana mô tả toàn bộ quá trình đàm phán hiện tại là đóng băng hoàn toàn, khi không đội bóng nào tạo được bước đột phá đáng kể trên bàn thương lượng.

Về phía Atletico Madrid, ban lãnh đạo CLB tỏ ra khá bình thản trước những tin đồn chuyển nhượng. Đội bóng của HLV Diego Simeone vẫn xem Alvarez là nhân tố chủ chốt trong kế hoạch dài hạn.

Mùa vừa qua, Alvarez đóng góp 20 bàn thắng và kiến tạo trên mọi đấu trường, trở thành một trong những ngôi sao nổi bật nhất của Atletico. Do đó, đội bóng thủ đô Tây Ban Nha không có ý định bán anh, đặc biệt khi hợp đồng giữa hai bên còn thời hạn tới tháng 6/2030.

Trong lúc tương lai chưa ngã ngũ, Alvarez sẽ tạm gác mọi vấn đề chuyển nhượng để tập trung cùng tuyển Argentina bảo vệ ngôi vương thế giới. Nhà đương kim vô địch World Cup sẽ mở màn chiến dịch bằng trận gặp Algeria ngày 17/6 trước khi lần lượt chạm trán Áo và Jordan ở bảng J.