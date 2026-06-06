Alvarez nổi giận

Julian Alvarez dường như ngày càng bất mãn với Atletico Madrid khi đội bóng này phớt lờ đề nghị 100 triệu euro từ Barcelona và ngăn cản giấc mơ chuyển đến Camp Nou của anh.

Alvarez không được Atletico "bật đèn xanh" gia nhập Barcelona.

Theo Mundo Deportivo, Alvarez không hài lòng khi ban lãnh đạo Atletico giữ thái độ cứng rắn và từ chối mở đường cho anh chuyển đến sân Camp Nou. Chân sút 26 tuổi được cho là rất muốn khoác áo Barcelona, nhưng mọi nỗ lực tiếp cận từ đội bóng xứ Catalonia đều chưa nhận được tín hiệu tích cực.

Đáng chú ý, Barcelona được cho là gửi đề nghị trị giá 100 triệu euro tới Atletico Madrid thông qua Giám đốc Thể thao Mateu Alemany. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô Tây Ban Nha chưa đưa ra phản hồi rõ ràng, khiến Alvarez cảm thấy thất vọng và khó hiểu.

Nguồn tin cho biết tuyển thủ Argentina tin rằng anh không nhận được sự tôn trọng xứng đáng từ CLB chủ quản. Alvarez đặc biệt nhắc lại việc bản thân từng chấp nhận mạo hiểm tình trạng thể lực để ra sân trong trận bán kết lượt về Champions League gặp Arsenal. Khi đó, anh phải tiêm giảm đau nhằm kịp góp mặt ở trận đấu quan trọng của mùa giải.

Sự hy sinh khiến Alvarez kỳ vọng Atletico sẽ có cách ứng xử cởi mở hơn khi anh bày tỏ mong muốn tìm kiếm thử thách mới. Thế nhưng, lập trường cứng rắn từ phía đội bóng đang khiến mối quan hệ giữa đôi bên xuất hiện những rạn nứt đáng lo ngại.

Trong bối cảnh World Cup 2026 đến gần, Alvarez dần nhận ra tương lai của mình khó có thể được giải quyết trong thời gian ngắn. Tiền đạo sinh năm 2000 nhiều khả năng sẽ phải gác lại câu chuyện chuyển nhượng để tập trung cho nhiệm vụ cùng đội tuyển Argentina.

Ngày 17/6 tới, nhà đương kim vô địch thế giới sẽ bước vào trận mở màn gặp Algeria. Trước mắt Alvarez là mục tiêu bảo vệ ngôi vương cùng Argentina, trong khi câu chuyện về bến đỗ tiếp theo có lẽ chỉ được định đoạt sau khi giải đấu khép lại.